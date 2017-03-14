Посадовці "Київпастрансу" привласнили понад 30 млн грн підприємства

Правоохоронці провели 29 обшуків у службових і житлових приміщеннях фігурантів кримінальної виробництва

Служба безпеки України спільно з Генеральною прокуратурою викрила посадовців комунального підприємства "Київпастрансу" на привласненні понад 30 млн грн.

Посадові особи КП уклали ряд договорів з фіктивними підприємствами на придбання палива та запчастин. Незважаючи на повну оплату, товари не поставлялися або поставлялися за значно завищеною вартістю, повідомляє прес-служба СБУ у Facebook.

Отримані суб'єктами господарювання кошти частково переводилися в готівку і розподілялися між зацікавленими особами.

Правоохоронці провели 29 обшуків у службових і житлових приміщеннях фігурантів кримінального провадження, під час яких вилучили документи і носії інформації, які підтверджують протиправні угоди.

Відкрито кримінальну виробництво за ст. 191 і 209 Кримінального кодексу України.Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, що 13 березня представники СБУ проводили обшуки в столичній будівлі "Київпастрансу".