Посадовці "Київпастрансу" привласнили понад 30 млн грн підприємства
Посадові особи КП уклали ряд договорів з фіктивними підприємствами на придбання палива та запчастин. Незважаючи на повну оплату, товари не поставлялися або поставлялися за значно завищеною вартістю, повідомляє прес-служба СБУ у Facebook.
Отримані суб'єктами господарювання кошти частково переводилися в готівку і розподілялися між зацікавленими особами.
Правоохоронці провели 29 обшуків у службових і житлових приміщеннях фігурантів кримінального провадження, під час яких вилучили документи і носії інформації, які підтверджують протиправні угоди.
Відкрито кримінальну виробництво за ст. 191 і 209 Кримінального кодексу України.Слідчі дії тривають.
Нагадаємо, що 13 березня представники СБУ проводили обшуки в столичній будівлі "Київпастрансу".
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