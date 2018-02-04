Пошта Німеччини продавала дані про клієнтів політичним партіям, - ЗМІ

Deutsche Post надавала партіям анонімні дані своїх клієнтів, в тому числі, інформацію про стать, вік, сімейний статус та освіту, а також про наявність у них житла і автомобіля, і про доходи

Німецька поштова компанія Deutsche Post продавала політичним партіям Німеччини дані про своїх клієнтів.

Поштова компанія почала продавати особисті дані клієнтів через свою "дочку" Deutsche Post Direkt GmbH у 2005 році, повідомляє Bild am Sonntag з посиланням на результати власного дослідження.

Під час виборів у 2017 році Християнсько-демократичний союз і Вільна демократична партія замовляли проведення аналізу електорату у цієї компанії

Обидві партії підтвердили виданню наявність таких контрактів.

Нагадаємо, що Згідно із масштабним розлідуванням журналістів, компанія Cambridge Analytica, яка вивчала переваги виборців в інтересах Дональда Трампа, використовувала дані Facebook про більш ніж 50 млн користувачів без їхньої згоди. 20 березня британський телеканал Channel 4 опублікував третю частину розслідування про компанію Cambridge Analytica. У ньому показали кадри, відзняті прихованою камерою. На них відсторонений гендиректор Александр Нікс розповідає, як його компанія організувала для Трампа всю кампанію в інтернеті та на телебаченні і що саме на даних Cambridge Analytica будувалась уся стратегія.

На підставі цих даних компанія під час виборів президента США показувала користувачам ангажовану політичну рекламу. У Facebook заявили, що не мають відношення до діяльності компанії Cambridge Analytica.

Капіталізація Facebook за тиждень впала на 58 млрд доларів.

Засновник Facebook Марк Цукерберг вибачився за витік особистих даних з профілів соцмережі.