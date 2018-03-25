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Цукерберг викупив рекламні смуги чотирьох найбільших британських газет

"Ми зобов'язані захистити вашу інформацію. Якщо ми не можемо, ми на неї не заслуговуємо"
Засновник Facebook Марк Цукерберг вибачився за витік особистих даних з профілів соцмережі, викупивши рекламні смуги у чотирьох найвідоміших газетах Великобританії.
Цукерберг викупив рекламні смуги чотирьох найбільших британських газет Фото: danbloom1 / twitter

Оголошення з вибаченнями Цукерберга з'явилося на останніх сторінках газет Sunday Times, Sunday Telegraph, Sunday Mirror і The Observer, що належить The Guardian, яка однією з перших розповіла про витік даних з Facebook, -, повідомляє The Mirror.

"Ми зобов'язані захистити вашу інформацію. Якщо ми не можемо, ми на неї не заслуговуємо ", - з таким заголовком вийшло звернення на останніх шпальтах чотирьох газет.

Заява Цукерберга багато чим схожа на ту, яку він зробив кілька днів тому в інтернет-просторі. Зокрема, він знову визнав, що 2014 року сторонній додаток зміг зібрати дані 50 млн користувачів, які потім були використані для дослідження аудиторії.

Нагадаємо, що згідно із масштабним розлідуванням журналістів, компанія Cambridge Analytica, яка вивчала переваги виборців в інтересах Дональда Трампа, використовувала дані Facebook про більш ніж 50 млн користувачів без їхньої згоди. 20 березня британський телеканал Channel 4 опублікував третю частину розслідування про компанію Cambridge Analytica. У ньому показали кадри, відзняті прихованою камерою. На них відсторонений гендиректор Александр Нікс розповідає, як його компанія організувала для Трампа всю кампанію в інтернеті та на телебаченні і що саме на даних Cambridge Analytica будувалась уся стратегія.

На підставі цих даних компанія під час виборів президента США показувала користувачам ангажовану політичну рекламу. У Facebook заявили, що не мають відношення до діяльності компанії Cambridge Analytica.

Капіталізація Facebook за тиждень впала на 58 млрд доларів.

 

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25 03 2018 15:57
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