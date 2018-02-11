Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Посол Угорщини в Україні повертається на батьківщину

Угорщина завершила його каденцію
Посол Угорщини Ерно Кешкень завершив свою каденцію в Україні.
Посол Угорщини в Україні повертається на батьківщину Фото: facebook.com | Vasyl Bodnar

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар.

"Незважаючи на останні турбулентності у двосторонніх відносинах, пан Посол професійно виконував свої обов'язки і намагався шукати компроміси. Побажав йому доброї дороги і успіхів на Батьківщині. Нехай щастить", – зазначив Боднар.

Нагадаємо, Угорщина змінила назву посади урядового уповноваженого по Закарпаттю, яка викликала жорсткий спротив України.

Голова МЗС Угорщини Петер Сіярто категорично заперечив, що Будапешт має намір змінити кордони чи захопити окремі райони Закарпаття або ж домагатися статусу автономії регіону.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

02 11 2018 23:18
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Культура страхуДіти бояться дорослих. Дорослі бояться молоді. Молодь боїться суспільство
  • Верховна Рада ухвалила закон про українську мову. Що він передбачаєЗа документом, єдиною державною (офіційною) мовою в Україні є українська, а спроби запровадження в Україні офіційної багатомовності всупереч Конституції і встановленій конституційній процедурі провокують мовний розкол країни, міжетнічне протистояння та ворожнечу і спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Культура страху

Культура страху

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.