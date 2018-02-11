Посол Угорщини в Україні повертається на батьківщину

Посол Угорщини Ерно Кешкень завершив свою каденцію в Україні.

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар.

"Незважаючи на останні турбулентності у двосторонніх відносинах, пан Посол професійно виконував свої обов'язки і намагався шукати компроміси. Побажав йому доброї дороги і успіхів на Батьківщині. Нехай щастить", – зазначив Боднар.

Нагадаємо, Угорщина змінила назву посади урядового уповноваженого по Закарпаттю, яка викликала жорсткий спротив України.

Голова МЗС Угорщини Петер Сіярто категорично заперечив, що Будапешт має намір змінити кордони чи захопити окремі райони Закарпаття або ж домагатися статусу автономії регіону.