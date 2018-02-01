Посольство України: у Польщі немає десятків тисяч українських біженців
"У порівнянні з попередніми роками, якщо ми візьмемо 2014 рік, то ця кількість зменшилася в чотири рази, а в порівнянні з 2016 роком - в два рази. Просили 1306 осіб про міжнародний захист у 2016 році, це серед громадян України. Взагалі 21% громадян України попросив статус біженця в 2017 році від загальної кількості іноземних громадян, які звертаються за міжнародним захистом", - заявила вона у коментарі телеканалу "112 Україна".
За словами дипломата, заяви Варшави про десятки тисяч біженців з України є виправданням перед Євросоюзом у зв'язку з небажанням дотримуватися міграційної політики.
Нагадаємо, що прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравєцький продовжує наполягати, що його країна приймає тисячі українських біженців і цим допомагає знизити напругу на сході ЄС. За його словами, рішення влади Польщі відмовити в прийомі біженців з африканських країн та Близького Сходу не було помилкою.
Відзначимо, що до Управління з питань іноземців Польщі 2017 року звернулося 625 громадян України з проханням надати їм міжнародний захист. Статус біженця надано 56 громадянам України.
Єврокомісія готує рішення про позов на Угорщину, Польщу та Чехію до Європейського суду за невиконання рішення 2015 року про переселення біженців з Греції та Італії за квотою ЄС.
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