Постанову про призначення нового складу Рахункової палати опублікували в "Голосі України" Верховна Рада обрала дев'ять осіб до складу Рахункової палати

Постанови про призначення нового і звільнення старого складу Рахункової палати України опублікували в "Голосі України".

Фото: з вільних джерел

У виданні також опублікували постанову про призначення Валерія Пацкана головою Рахункової палати, а також постанову про дострокове припинення його повноважень як народного депутата України через нову посаду. Нагадаємо, 15 березня Верховна Рада обрала дев'ять осіб до складу Рахункової палати. "За" відповідний перелік проголосували 263 народних депутатів. До нового складу увійшли: ПАЦКАН Валерій Васильович

ДІДИК Андрій Миколайович

ОГОНЬ Цезар Григорович

БОГУН Віктор Павлович

НЕВІДОМИЙ Василь Іванович

МАЙСНЕР Андрій Васильович

ЯРЕМЧУК Ігор Миколайович

ІВАНОВА Ірина Миколаївна

ЯРЕМЕНКО Олександр Степанович Головою обрали Валерія Пацкана - його кандидатуру підтримали 309 народних депутатів.

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