Пожежа в Одесі: прокуратура розпочала розслідування за фактом недбалості чиновників і ДСНС

Прокурорів цікавить документація про здавання в експлуатацію, роботу й перевірки в дитячому таборі "Вікторія"

Прокуратура Одеської області 16 вересня порушила нове провадження у зв'язку з пожежею в дитячому таборі "Вікторія", де загинули троє дітей.

В Одесі прокуратура почала розслідування за фактом недбалості чиновників міськради і районного відділу Державної служби з надзвичайних ситуацій. Наразі слідчі проводять обшуки.

"У цей час проводяться слідчі дії в Київському відділі Головного управління ДСНС в Одеській області, Київській районній адміністрації Одеси (в Київському районі міста розташована "Вікторія", – ред.) і в департаменті освіти і науки міськради", – повідомили в прокуратурі.

У відомстві уточнили, що під час слідчих дій вилучається документація із введення в експлуатацію, функціонування та перевірок у дитячому комплексі "Вікторія" тощо.

Нагадаємо, Одеська місцева прокуратура № 1 спільно з органами поліціі повідомили про підозру директору дитячого спортивно-оздоровчого табору "Вікторія" у порушенні вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель дітей (ч. 2 ст. 270 КК Украіни).

Крім того співробітники поліціі затримали та спільно з прокуратурою повідомили про підозру співробітниці табору, яка за функціональними обов'язками мала відповідати за пожежну безпеку в оздоровчому закладі.

Досудове розслідування у кримінальних провадженнях триває.

У мережі з'явилося відео з нагрудної камери одного з пожежників, які гасили пожежу в дитячому таборі "Вікторія" в Одесі.