Пожежа в Одесі: прокуратура розпочала розслідування за фактом недбалості чиновників і ДСНС
В Одесі прокуратура почала розслідування за фактом недбалості чиновників міськради і районного відділу Державної служби з надзвичайних ситуацій. Наразі слідчі проводять обшуки.
"У цей час проводяться слідчі дії в Київському відділі Головного управління ДСНС в Одеській області, Київській районній адміністрації Одеси (в Київському районі міста розташована "Вікторія", – ред.) і в департаменті освіти і науки міськради", – повідомили в прокуратурі.
У відомстві уточнили, що під час слідчих дій вилучається документація із введення в експлуатацію, функціонування та перевірок у дитячому комплексі "Вікторія" тощо.
Нагадаємо, Одеська місцева прокуратура № 1 спільно з органами поліціі повідомили про підозру директору дитячого спортивно-оздоровчого табору "Вікторія" у порушенні вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель дітей (ч. 2 ст. 270 КК Украіни).
Крім того співробітники поліціі затримали та спільно з прокуратурою повідомили про підозру співробітниці табору, яка за функціональними обов'язками мала відповідати за пожежну безпеку в оздоровчому закладі.
Досудове розслідування у кримінальних провадженнях триває.
У мережі з'явилося відео з нагрудної камери одного з пожежників, які гасили пожежу в дитячому таборі "Вікторія" в Одесі.
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