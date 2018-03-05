Пожежу в Балаклії локалізували: люди з найближчих будинків евакуйовані

Також проводилася евакуація людей за їх бажанням

Пожежу на території військового арсеналу в Балаклії Харківської області локалізували. Станом на 19:30 там залишився лише невеликий осередок вогню.

Про це повідомив речник Генерального штабу Богдан Сеник, пише "Громадське".

Рятувальники евакуювали найближчі до території складів будівлі. Також проводилася евакуація людей за їх бажанням.

За словами Сеника, фахівці розглядають кілька версій пожежі, однак основною вважають загоряння сухої трави.

"Основна локалізація пожежі відбулася. Інтенсивність вибухів значно зменшилася. Площа пожежі спочатку була 2 гектари, потім поширилася, а площа задимлення була ще більшою, бо на території був вітер", – повідомив Сеник.

Він додав, що для ліквідації вогню на місце прибув третій пожежний танк та додатково ще залучили літак АН-32 від рятувальників.

"У місті не було обмеження в'їзду, лише на перехресті до території. Підстав для паніки немає", – наголосив Сеник.

Водночас він не назвав точну кількість евакуйованих людей.

Нагадаємо, вдень 3 травня в Балаклії Харківської області сталося загоряння. Поліція повідомила, що внаслідок пожежі ніхто не постраждав. За даними Генштабу, особовий склад, який залучався до робіт із розмінування, евакуювали в повному складі. У поліції повідомили, що район Балаклії закритий на в'їзд. Глава Харківської облдержадміністрації Юлія Світлична назвала ситуацію в Балаклії контрольованою.

Минулого року 23 березня в Балаклії Харківської області близько третьої години ночі сталася пожежа, що призвела до вибухів на складі боєприпасів. Унаслідок тих подій загинули дві людини, одна була поранена, 345 будинків було пошкоджено.