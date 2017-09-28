Пожежу в Калинівці локалізують, якщо вибухи боєприпасів на військових складах припиняться
"Якщо вибухи припиняться, то до кінця цієї доби буде завершено локалізацію пожежі в Калинівці", – сказав він, інформує Міністерство внутрішніх справ у Twitter.
У свою чергу, прем’єр-міністр Володимир Гройсман у четвер вранці повідомив, що на складах у Калинівці "ще триває тління боєприпасів, вибухи практично припинились".
"Загалом, ситуація під контролем: триває повітряна розвідка з метою подальшого застосування літаків для локалізації осередків займань, піротехніки починають розміновувати 5-кілометрову зону, люди повертаються в дальні села", – написав він у Facebook.
За його словами, "в місця збору допомоги вінничани навезли величезну кількість їжі, засобів гігієни, ковдр та безлічі інших, таких необхідних евакуйованим людям речей".
"Українці вкотре доводять: які б диверсії не влаштовував ворог, яка б біда не ставалась, ніщо не здатне подолати силу справжнього українського духу!", – зазначив прем’єр.
Нагадаємо, що 26 вересня близько 22:00 в підрозділи Держнс надійшла інформація про вибухи боєприпасів на військових складах Міністерства оборони України, розташованих поблизу смт Калинівка Вінницької області. На гасіння пожежі від військової частини залучено 2 пожежних танки, а до місця події направлені підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДержНС).
Зазначимо, Украероцентр закрив повітряний простір в радіусі 50 км від зони загоряння на складах боєприпасів в Калинівці.
Військова прокуратура Центрального регіону України відкрила кримінальне провадження за фактом здійснення диверсії на території військової частини, дислокованої в м. Калинівка Вінницької області.
Президент Петро Порошенко скликав військовий кабінет через вибухи на складі боєприпасів у Калинівці.
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