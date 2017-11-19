Правляча партія Зімбабве вигнала президента Мугабе

Із партії виключили жінку Мугабе Грейс, яка бореться за право змінити 93-річного президента

У Зімбабве офіційно звільнили з поста голови правлячої партіє Роберта Мугабе, проте він досі залишається чинним президентом.

Місце Мугабе в "ЗАНУ-ПФ" зайняв Еммерсон Мнангагва - депутат, якого Мугабе звільнив у цьому місці на спеціальній зустрічі партії, повідомляє Reuters.

"Його виключили. Мнангагва - наш новий лідер", - сказав один з делегатів.

Окрім того, із партії виключили жінку Мугабе Грейс, яка бореться за право змінити 93-річного президента.

"Його (Мугабе - ред) приголомшливе падіння всього за чотири дні, швидше за все, викличе ударні хвилі по всій Африці", - зазначають у "Reuters".

Нагадаємо, що в Зімбабве військові помістили під арешт 93-річного президента країни Роберта Мугабе і його дружину Грейс.

Окрім того, в центрі столиці Зімбабве Хараре десятки тисяч людей вийшли на демонстрацію з вимогою відправити у відставку президента країни 93-річного Роберта Мугабе.