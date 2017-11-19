Правляча партія Зімбабве вигнала президента Мугабе
Місце Мугабе в "ЗАНУ-ПФ" зайняв Еммерсон Мнангагва - депутат, якого Мугабе звільнив у цьому місці на спеціальній зустрічі партії, повідомляє Reuters.
"Його виключили. Мнангагва - наш новий лідер", - сказав один з делегатів.
Окрім того, із партії виключили жінку Мугабе Грейс, яка бореться за право змінити 93-річного президента.
"Його (Мугабе - ред) приголомшливе падіння всього за чотири дні, швидше за все, викличе ударні хвилі по всій Африці", - зазначають у "Reuters".
Нагадаємо, що в Зімбабве військові помістили під арешт 93-річного президента країни Роберта Мугабе і його дружину Грейс.
Окрім того, в центрі столиці Зімбабве Хараре десятки тисяч людей вийшли на демонстрацію з вимогою відправити у відставку президента країни 93-річного Роберта Мугабе.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Масові акції протесту в Каталонії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Києві презентували виставку ікон на ящиках з-під патронів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Ватажок терористів "ДНР" Захарченко виявився мультимільйонером, - ДОКУМЕНТИ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків