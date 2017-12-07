Правоохоронці проводять обшуки у двох підрозділах львівської мерії

Також буде перевірка у заступника міського голови з фінансово-економічних питань Львівської міськради

У департаменті економічного розвитку та управлінні комунального майна Львівської міськради у середу, 12 липня, почались обшуки Служби безпеки України та поліції.

Тривають обшуки та вилучення документів у підрозділах ЛМР, повідомляє Zaxid.net із посиланням на прес-службу міськради.

За попередньою інформацією, також буде перевірка у заступника міського голови з фінансово-економічних питань Львівської міськради Геннадія Васьківа, який очолює комісію з вивчення фактів незаконного відчуження значної кількості об’єктів комунального майна у Львові.

У прес-службі СБУ у Львівській цей факт наразі не коментують.

Нагадаємо, що в квітні в будинку управління Львівської залізниці на вул. Гоголя, 1 проходили обшуки за участі озброєних правоохоронців.