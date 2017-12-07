CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ департаменті економічного розвитку та управлінні комунального майна Львівської міськради у середу, 12 липня, почались обшуки Служби безпеки України та поліції.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Правоохоронці проводять обшуки у двох підрозділах львівської мерії
Також буде перевірка у заступника міського голови з фінансово-економічних питань Львівської міськради
Фото: скріншот
Тривають обшуки та вилучення документів у підрозділах ЛМР, повідомляє Zaxid.net із посиланням на прес-службу міськради.
За попередньою інформацією, також буде перевірка у заступника міського голови з фінансово-економічних питань Львівської міськради Геннадія Васьківа, який очолює комісію з вивчення фактів незаконного відчуження значної кількості об’єктів комунального майна у Львові.
У прес-службі СБУ у Львівській цей факт наразі не коментують.
Нагадаємо, що в квітні в будинку управління Львівської залізниці на вул. Гоголя, 1 проходили обшуки за участі озброєних правоохоронців.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
12 07 2017 15:19 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО "Апокаліпсис": Москву накрив найпотужніший ураган за останні сто років, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Від дитинства до останніх років: унікальні фото з життя Любомира Гузара
- ФОТО Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа