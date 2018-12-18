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Правозахисники просять Гройсмана відреагувати на висловлювання Турчинова щодо ЛГБТ

Турчинов вжив зневажливо-образливе висловлювання на адресу Катерини Левченко
Громадська спілка "Українська Гельсінська спілка з прав людини" звернулася до прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана через статтю секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олександра Турчинова, де той розкритикував уповноважену з питань гендерної політики, запропонував змінити поняття "гендер" на "стать" і виступив проти Стамбульської конвенції.
Правозахисники просять Гройсмана відреагувати на висловлювання Турчинова щодо ЛГБТ Фото: unian.ua

У листі "Гельсінської спілки" ідеться про те, що Турчинов вжив "зневажливо-образливе висловлювання як на адресу Катерини Левченко, зазначаючи "неадекватну агресивну позицію урядової уповноваженої", так і гендерних активістів, характеризуючи їх як "гендерний актив, що з гарним апетитом з’їдає мільйонні гранти".

"Зміст та інтонації статті Олександра Турчинова свідчать про низьку поінформованість автора щодо питань гендерної політики загалом та в Україні зокрема, особливостей становище представників ЛГБТКІ-спільноти та стану забезпечення їхніх прав в країні", - ідеться в листі.

Українська Гельсінська спілка закликала Гройсмана відреагувати на спробу дискредитувати Левченко. 

Раніше правозахисні організації також вимагали звільнити деканку Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова закладу та дружину секретаря Ради національної безпеки і оборони Ганну Турчинову.

Інформаційним приводом стало інтерв’ю "Громадському", в якому Турчинова висловила твердження про те, що ЛГБТ-люди є "відхиленням від норми", гомосексуальність - хворобою, а дискримінації жінок в Україні не існує.

 
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18 12 2018 15:56
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