Представників київських закладів освіти збирають на масовку для "Безвізу" з Порошенком, – ЗМІ
Відповідне прохання від імені начальника управління освіти Печерського району Тетяни Копил було спрямовано керівникам загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів району факсограмою, повідомляє "Українська Правда".
У документі зазначена необхідність участі 2 осіб від закладу освіти, збір представників освітян заплановано на 19:15 на Майдані Незалежності.
У свою чергу Тетяна Філоненко (представник відділу з навчальної та виховної роботи Управління освіти та інноваційного розвитку Печерської РДА), зазначена в документі як "відповідальна особа", не змогла пояснити наявність такого документу та закликала звернутися безпосередньо до Копил. Коментар останньої отримати не вдалося.
Як заявила директор департаменту освіти і науки, молоді та спорту КМДА Олена Фіданян, жодних розпоряджень районним адміністраціям для збору освітян на захід за участі президента не надавалося.
"Від департаменту освіти і науки КМДА ніяких доручень щодо виходу на будь-які свята чи акції не було. ... Ми не підтримуємо такі дії. Не можна педагогів змушувати до такої "роботи" у їх законний вихідний. Кожен педагог, якщо у нього є бажання, прийде на подібний захід самостійно", – заявила Фіданян.
Вона додала, що з цього приводу 12 червня буде проведено зустріч з представницею районного управління освіти та представниками профспілкового комітету Печерського району.
Нагадаємо, Президент Петро Порошенко разом з представником ЄС в Україні Хюгом Мінгареллі запустив символічний "таймер", якій відрахує останні години перед стартом безвізого режиму з ЄС.
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