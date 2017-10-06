Представників київських закладів освіти збирають на масовку для "Безвізу" з Порошенком, – ЗМІ

У КМДА стверджують, що жодних розпоряджень районним адміністраціям для збору освітян на захід за участю президента не надавали

У Печерському районі Києва представників закладів освіти закликали "забезпечити участь у культурно-мистецькому заході "Безвіз", проведення якого за участю президента Петра Порошенка заплановано на вечір 10 червня.

Відповідне прохання від імені начальника управління освіти Печерського району Тетяни Копил було спрямовано керівникам загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів району факсограмою, повідомляє "Українська Правда".

У документі зазначена необхідність участі 2 осіб від закладу освіти, збір представників освітян заплановано на 19:15 на Майдані Незалежності.

У свою чергу Тетяна Філоненко (представник відділу з навчальної та виховної роботи Управління освіти та інноваційного розвитку Печерської РДА), зазначена в документі як "відповідальна особа", не змогла пояснити наявність такого документу та закликала звернутися безпосередньо до Копил. Коментар останньої отримати не вдалося.

Як заявила директор департаменту освіти і науки, молоді та спорту КМДА Олена Фіданян, жодних розпоряджень районним адміністраціям для збору освітян на захід за участі президента не надавалося.

"Від департаменту освіти і науки КМДА ніяких доручень щодо виходу на будь-які свята чи акції не було. ... Ми не підтримуємо такі дії. Не можна педагогів змушувати до такої "роботи" у їх законний вихідний. Кожен педагог, якщо у нього є бажання, прийде на подібний захід самостійно", – заявила Фіданян.

Вона додала, що з цього приводу 12 червня буде проведено зустріч з представницею районного управління освіти та представниками профспілкового комітету Печерського району.

Нагадаємо, Президент Петро Порошенко разом з представником ЄС в Україні Хюгом Мінгареллі запустив символічний "таймер", якій відрахує останні години перед стартом безвізого режиму з ЄС.