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Представників київських закладів освіти збирають на масовку для "Безвізу" з Порошенком, – ЗМІ

У КМДА стверджують, що жодних розпоряджень районним адміністраціям для збору освітян на захід за участю президента не надавали
У Печерському районі Києва представників закладів освіти закликали "забезпечити участь у культурно-мистецькому заході "Безвіз", проведення якого за участю президента Петра Порошенка заплановано на вечір 10 червня.
Представників київських закладів освіти збирають на масовку для "Безвізу" з Порошенком, – ЗМІ Фото: tsn.ua

Відповідне прохання від імені начальника управління освіти Печерського району Тетяни Копил було спрямовано керівникам загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів району факсограмою, повідомляє "Українська Правда".

У документі зазначена необхідність участі 2 осіб від закладу освіти, збір представників освітян заплановано на 19:15 на Майдані Незалежності. 

 

У свою чергу Тетяна Філоненко (представник відділу з навчальної та виховної роботи  Управління освіти та інноваційного розвитку Печерської РДА), зазначена в документі як "відповідальна особа", не змогла пояснити наявність такого документу та закликала звернутися безпосередньо до Копил. Коментар останньої отримати не вдалося.

Як заявила директор департаменту освіти і науки, молоді та спорту КМДА Олена Фіданян, жодних розпоряджень районним адміністраціям для збору освітян на захід за участі президента не надавалося.

"Від департаменту освіти і науки КМДА ніяких доручень щодо виходу на будь-які свята чи акції не було. ... Ми не підтримуємо такі дії. Не можна педагогів змушувати до такої "роботи" у їх законний вихідний. Кожен педагог, якщо у нього є бажання, прийде на подібний захід самостійно", – заявила Фіданян.

Вона додала, що з цього приводу 12 червня буде проведено зустріч з представницею районного управління освіти та представниками профспілкового комітету Печерського району.

Нагадаємо, Президент Петро Порошенко разом з представником ЄС в Україні Хюгом Мінгареллі запустив символічний "таймер", якій відрахує останні години перед стартом безвізого режиму з ЄС.

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10 06 2017 18:15
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