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Представники "ЛНР" забрали в ОБСЄ документи про відведення своєї техніки, - Хуг

Спостерігачі місії не отримують повний доступ до місць зберігання озброєння в ОРДЛО
Представник проросійських бойовиків Владислав Дейнего забрав документи щодо відведення важкої військової техніки у представників Спостерігачів Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ на зустрічі з ватажками терористичних організацій "ЛНР/ДНР".
Представники "ЛНР" забрали в ОБСЄ документи про відведення своєї техніки, - Хуг Фото:112.ua

Відповідну інформацію повідомив перший заступник голови місії Олександр Хуг на прес-конференції в окупованому Луганську, інформує Ліга.net.

За словами Хуга, ОБСЄ не відмовлялася прийняти документи щодо відведення важких озброєнь.

"Ми не відмовлялися брати ці документи, Дейнего забрав їх з рук наших колег", - сказав Хуг. Він додав, що Дейнего знає, що в місті є офіс ОБСЄ і може повернути їх в будь-який час.

"Наш офіс знаходиться тут, або він може зателефонувати і під'їдемо за ними", - сказав Хуг.

Він також додав, що спостерігачі місії не отримують повний доступ до місць зберігання озброєння в ОРДЛО.

Коментуючи зустріч з ватажками терористів Хуг зазначив: "Ми обговорюємо питання, які нас турбують в конфіденційній обстановці".

Нагадаємо, що бойовики так званої терористичної організації "ДНР" не пропустили на блокпості спостерігачів ОБСЄ, які поспішали на місце події в окупованому Донецьку.

Раніше спостерігачі Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ заявили, що бойовики здійснили попереджувальні постріли, коли патруль виявив танк під маскувальною сіткою в селищі Пікузи.

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