Представники "нормандської четвірки" обговорили місію ООН на Донбасі
"Попри існування істотних розбіжностей з російською стороною, представники України, Німеччини, Франції та Росії домовилися продовжити роботу над визначенням базових принципів миротворчої операції у зоні конфлікту", — повідомляє Міністерство закордонних справ України.
Україна у Берліні наголосила, що для Києва принципово, аби майбутня місія ООН поширювалася на всю окуповану територію Донбасу, включно з україно-російським кордоном.
У складі нормандської четвірки чотири країни: Україна, Німеччина, Франція та Росія. Зустрічі покликані вирішити збройний конфлікт на Донбасі.
Питання миротворців ООН на Донбасі вперше обговорювали на зустрічі у нормандському форматі 11 червня, але позиції сторін виявилися абсолютно різними. За словами глави МЗС України, російська сторона пропонує «тотально фейкову місію» з фейковим захистом СММ ОБСЄ.
Нагадаємо, що 11 червня у Берліні відбулись переговори міністрів закордонних справ країн "нормандської четвірки" (Україна, Німеччина, Франція, Росія).
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