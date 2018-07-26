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ПОЛІТИКА НОВИНИ

Представники "нормандської четвірки" обговорили місію ООН на Донбасі

Україна наголосила, що для Києва принципово, аби майбутня місія ООН поширювалася на всю окуповану територію Донбасу
У Берліні відбулася зустріч політичних директорів Міністерств закордонних справ країн нормандської четвірки. На зустрічі представники чотирьох сторін обговорили майбутню миротворчу місію Організації Об’єднаних Націй на Донбасі.
Представники "нормандської четвірки" обговорили місію ООН на Донбасі Фото: ЕРА

"Попри існування істотних розбіжностей з російською стороною, представники України, Німеччини, Франції та Росії домовилися продовжити роботу над визначенням базових принципів миротворчої операції у зоні конфлікту", —  повідомляє Міністерство закордонних справ України.

Україна у Берліні наголосила, що для Києва принципово, аби майбутня місія ООН поширювалася на всю окуповану територію Донбасу, включно з україно-російським кордоном.

У складі нормандської четвірки чотири країни: Україна, Німеччина, Франція та Росія. Зустрічі покликані вирішити збройний конфлікт на Донбасі.

Питання миротворців ООН на Донбасі вперше обговорювали на зустрічі у нормандському форматі 11 червня, але позиції сторін виявилися абсолютно різними. За словами глави МЗС України, російська сторона пропонує «тотально фейкову місію» з фейковим захистом СММ ОБСЄ.

Нагадаємо, що 11 червня у Берліні відбулись переговори міністрів закордонних справ країн "нормандської четвірки" (Україна, Німеччина, Франція, Росія).

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26 07 2018 21:50
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