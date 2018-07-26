Представники "нормандської четвірки" обговорили місію ООН на Донбасі

Україна наголосила, що для Києва принципово, аби майбутня місія ООН поширювалася на всю окуповану територію Донбасу

У Берліні відбулася зустріч політичних директорів Міністерств закордонних справ країн нормандської четвірки. На зустрічі представники чотирьох сторін обговорили майбутню миротворчу місію Організації Об’єднаних Націй на Донбасі.

"Попри існування істотних розбіжностей з російською стороною, представники України, Німеччини, Франції та Росії домовилися продовжити роботу над визначенням базових принципів миротворчої операції у зоні конфлікту", — повідомляє Міністерство закордонних справ України.

Україна у Берліні наголосила, що для Києва принципово, аби майбутня місія ООН поширювалася на всю окуповану територію Донбасу, включно з україно-російським кордоном.

У складі нормандської четвірки чотири країни: Україна, Німеччина, Франція та Росія. Зустрічі покликані вирішити збройний конфлікт на Донбасі.

Питання миротворців ООН на Донбасі вперше обговорювали на зустрічі у нормандському форматі 11 червня, але позиції сторін виявилися абсолютно різними. За словами глави МЗС України, російська сторона пропонує «тотально фейкову місію» з фейковим захистом СММ ОБСЄ.