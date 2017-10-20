Президент Грузії обмежив свої повноваження
Нова Конституція забезпечує перехід Грузії на парламентське правління і суттєво обмежує повноваження президента, повідомляє "Радіо Свобода".
"Для мене надзвичайно важко підписувати це. Але зважаючи на внутрішні і зовнішні виклики, а також на те, що ми мусимо вживати всіх кроків для уникнення дестабілізації, я підписую цей документ", – заявив Марґвелашвілі.
Парламент Грузії на позачерговому засіданні 13 жовтня подолав вето президента, накладене 9 жовтня, і ухвалив нову Конституцію країни.
Нагадаємо, що в Румунії в четвер, 13 жовтня, через звинувачення в корупції у відставку подали віце-прем'єр, міністр регіонального розвитку, державного управління та європейських фондів Севіля Шайдех, міністр з європейських фондів Рована Плумб і міністр транспорту Александру-Резван Кук.
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