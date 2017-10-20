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Президент Грузії обмежив свої повноваження

Нова Конституція забезпечує перехід Грузії на парламентське правління
Президент Грузії Ґіорґі Марґвелашвілі підписав зміни до Конституції, які суттєво обмежують його повноваження.
Президент Грузії обмежив свої повноваження Ґіорґі Марґвелашвілі. Фото: wiki.ru

Нова Конституція забезпечує перехід Грузії на парламентське правління і суттєво обмежує повноваження президента, повідомляє "Радіо Свобода".

"Для мене надзвичайно важко підписувати це. Але зважаючи на внутрішні і зовнішні виклики, а також на те, що ми мусимо вживати всіх кроків для уникнення дестабілізації, я підписую цей документ", – заявив Марґвелашвілі.

Парламент Грузії на позачерговому засіданні 13 жовтня подолав вето президента, накладене 9 жовтня, і ухвалив нову Конституцію країни.

Нагадаємо, що в Румунії в четвер, 13 жовтня, через звинувачення в корупції у відставку подали віце-прем'єр, міністр регіонального розвитку, державного управління та європейських фондів Севіля Шайдех, міністр з європейських фондів Рована Плумб і міністр транспорту Александру-Резван Кук.

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20 10 2017 20:37
ТЕГИ: Грузія
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