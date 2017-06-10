Президент ПАРЄ Аграмунт подав у відставку
Про це на своїй сторінці у Facebook написав глава делегації українського парламенту в ПАРЄ Володимир Ар'єв, оприлюднивши заяву про відставку Аграмунта.
"Вирішив не чекати фінального голосування в Асамблеї, запланованого на понеділок. Послався на стан здоров‘я. Вітаю всіх причетних, це наша спільна перемога!", - написав глава української делегації.
Нагадаємо, 21 березня Аграмунт привіз до Сирії делегацію депутатів ПАРЄ та Держдуми Росії, попри те, що він не був уповноважений Асамблеєю чи її органами на здійснення такого візиту.
Згодом Аграмунт на групі Європейської Народної Партії в ПАРЄ визнав, що зробив помилку, коли полетів російським літаком в Сирію.
Очікувалося, що вже в п'ятницю, 28 квітня, Аграмунт подасть у відставку.
Педро Аграмунт не подав у відставку з посади президента ПАРЄ, попри попередню домовленість з політичними групами асамблеї.
Після виключення з фракції Європейської народної партії Педро Аграмунта обов'язки президента Парламентської Асамблеї Ради Європи, відповідно до регламенту, переходять до віце-президента, що представляє цю ж фракцію.
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