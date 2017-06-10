Президент ПАРЄ Аграмунт подав у відставку

Президент ПАРЄ (Парламентської асамблеї Ради Європи) Педро Аграмунт, який цього року літав в Сирію до Башара Асада на російському урядовому літаку, подав у відставку.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав глава делегації українського парламенту в ПАРЄ Володимир Ар'єв, оприлюднивши заяву про відставку Аграмунта.

"Вирішив не чекати фінального голосування в Асамблеї, запланованого на понеділок. Послався на стан здоров‘я. Вітаю всіх причетних, це наша спільна перемога!", - написав глава української делегації.

Нагадаємо, 21 березня Аграмунт привіз до Сирії делегацію депутатів ПАРЄ та Держдуми Росії, попри те, що він не був уповноважений Асамблеєю чи її органами на здійснення такого візиту.