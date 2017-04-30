Президент припинив громадянство України понад 18 тисячам осіб
"З 7 червня (вступ Порошенка на посаду Президента) по теперішній час рішеннями Президента П. А. Порошенка було припинено громадянство України 18 676 осіб", - йдеться у відповіді Адміністрації Президента на запит "Українських Новин".
У 2014 році рішеннями Порошенка було припинено громадянство 4 640 осіб, у 2015 - 5 818, у 2016 - 7 347, у поточному році - 871. Зокрема, громадянство України 15 603 осіб було припинено внаслідок виходу з українського громадянства, 2 901 - за передбаченими міжнародними договорами України підстав, 172 - внаслідок втрати українського громадянства.
Раніше, Державна міграційна служба повідомила агентству, що в 2016 році громадянство України отримали 16 866 осіб.
В тому числі указами Порошенка в 2016 році були прийняті в українське громадянство 809 іноземців та осіб без громадянства за їх клопотаннями, з яких найбільше росіян - 131.
Нагадаємо, що Генпрокуратура хоче позбавити депутата Артеменка українського громадянства.
Лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко стверджує, що Порошенко вже підписав указ про припинення громадянства депутата Андрія Артеменка.
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