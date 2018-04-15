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Президент Словенії розпустив парламент та призначив дострокові вибори

Підставами для дострокових виборів була відставка прем’єр-міністра країни Міро Церара
Президент Словенії Борут Пахор оголосив, що позачергові вибори у країні відбудуться 3 червня.
Президент Словенії розпустив парламент та призначив дострокові вибори Фото: PIXSELL

"Я сьогодні розпустив Національні збори. Будучи президентом республіки, я сподіваюсь, що виборча кампанія відбудеться толерантно й без ненависті. Я не буду втручатися у її перебіг але я хочу, щоб результат був настільки ясним, наскільки це можливо, і це б дозволило швидко сформувати новий уряд ", - зазначив Борут Пахор, повідомляє словенський портал Delo.

Президент додав, що явка на виборах буде залежати від того, наскільки толерантною буде кампанія та які аргументи використовуватимуть політичні партії.

Зазначається, підставами для дострокових виборів була відставка прем’єр-міністра країни Міро Церара. Причина відставки - постанова верховного суду країни, якою скасовується рішення минулорічного референдуму, що схвалює будівництво залізниці Копер – Дівача. При цьому за два місяці у Словенії мали відбутися чергові парламенські вибори. 

У такій ситуації партії ніяк не могли домовитися про дату виборів, пропонуючи проводити вибори у визначений час. Відповідні консультації завершилися лише на цьому тижні.

Нагадаємо, 53-річний Борут Пахор за підсумками першого туру здобув 47% голосів виборців. 39-річний комедійний актор і двічі обраний мером міста Камнік Мар'ян Шарец тоді набрав 27% голосів.

Пахор у минулому тривалий час був лідером соціал-демократів. Він очолював словенський уряд з 2008 до 2012-го – в роки найтяжчої фінансової кризи за останні десятиліття. Під час передвиборної боротьби Пахор заявляв, що його головне завдання – об'єднати людей. Його критикували, зокрема, за намагання уникати обговорення гострих тем. У рамках кампанії він упродовж 25 днів пройшов понад 700 км словенськими містами і селами для зустрічей з виборцями. Пахора також знають як "короля Instagram", оскільки він дуже активно використовує цю соцмережу.

Право голосу у країні з населенням близько 2 млн жителів мають 1,7 млн виборців.

 
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15 04 2018 14:30
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