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Президент Венесуели назвав Трампа "новим Гітлером"

Мадуро відповів Трампу на критику венесуельської влади
Президент Венесуели, Ніколас Мадуро назвав главу Сполучених Штатів Америки "новим Гітлером" у міжнародній політиці.
Президент Венесуели назвав Трампа "новим Гітлером" Дональд Трамп. Фото: unilad.co.uk

Трамп, виступаючи з трибуни Генасамблеї ООН, заявив, що США готові до активних дій проти Венесуели, якщо уряд цієї країни не змінить курс, інформує The Independent.

Глава Білого дому розкритикував, зокрема, соціалістичний шлях розвитку, на який стала Венесуела.

Нагадаємо, що двома тижнями раніше Трамп погрожував військовими діямипроти Венесуели.

У п'ятницю президент США підписав указ про запровадження нових фінансових санкцій проти Венесуели. Санкції передбачають заборону угод з новими випусками держоблігацій Венесуели, а також цінними паперами, випущеними державною нафтовою компанією країни – PDVSA.

Президент Венесуели Ніколас Мадуро закликав Росію та Ватикан допомогтивідбити "військову загрозу" з боку США.

В останні місяці по всій Венесуелі протестує опозиція. Демонстрації супроводжуються зіткненнями з поліцією. В результаті близько 90 людей загинули. Влада і опозиція звинувачують одна одну в ескалації насильства.

Додамо, що число затриманих у Венесуелі з моменту початку антиурядових протестів у квітні перевищила 3,6 тисячі осіб.

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20 09 2017 00:12
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