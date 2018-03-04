Профільний комітет Ради рекомендував парламенту відставку Супрун

Комітет ВР з питань охорони здоров'я рекомендував парламенту прийняти звернення до Кабінету Міністрів про відставку в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун.

За рекомендацію прийняти проект постанови №5642 "Про визнання роботи першого заступника міністра охорони здоров'я України, тимчасово виконуючого обов'язки міністра охорони здоров'я України Супрун незадовільною і звернення до Кабінету Міністрів України про звільнення її із займаної посади" проголосували 7 із 9 членів комітету, повідомляє кореспондент LB.ua.

Автор проекту постанови, член комітету і нардеп Опоблоку Ігор Шурма зазначив, що Супрун не має належної освіти і диплома, а також порушує українське законодавство, виконуючи обов'язки міністра понад 6 місяців.

Голова Комітету Ольга Богомолець у коментарі LB.ua зазначила, що "тепер проект постанови може бути винесено будь-якої миті у парламент, головне, щоб була політична воля для відставки Супрун".

Нагадаємо, Кабінет Міністрів призначив Супрун виконуючою обов'язки голови МОЗ з 1 серпня 2017 року. Супрун прийшла в МОЗ на посаду заступника міністра за кілька днів до цього.

Вона народилася в місті Детройт у США. Восени 2013 року разом з чоловіком переїхала в Україну. Під час Революції гідності була в Києві на Майдані. Працювала в медичній службі, згодом очолила гуманітарні ініціативи Світового конгресу українців і заснувала організацію "Захист патріотів", яка займається тренуваннями з тактичної медицині і забезпечує українських бійців поліпшеними індивідуальними аптечками стандарту НАТО. У жовтні 2015 року стала консультантом комітету ВР з питань охорони здоров'я.

У липні 2015 року одержала українське громадянство.

До неї в.о. міністра охорони здоров'я був Віктор Шафранський. З призначенням Супрун Шафранський звільнився з МОЗ.

За часів Супрун в Україні була розпочата реформа охорони здоров'я за принципом "гроші йдуть за пацієнтом".

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман попросив Супрун зустрітися з фракціями Верховної Ради для надання їм відповідей на запитання, що цікавлять.

Гройсман підкреслив, що як тільки коаліція визначиться з кадровим питанням щодо Міністерства охорони здоров'я, він внесе в Раду кандидатуру на міністра.