Прогноз МЕРТ: Комунальні послуги дорожчатимуть ще три роки

У держбюджеті на 2018 рік передбачені видатки на субсидії та комунальні пільги у розмірі 71 млрд грн

Міністерство економічного розвитку та торгівлі України прогнозує, що до 2021 року житлово-комунальні тарифи в Україні дорожчатимуть щороку, на різні види послуг від 10 до 22%.

За прогнозами Мінекономіки, природний газ протягом наступних трьох років дорожчатиме щороку на 20%.

Гаряча вода та опалення у 2019 році подорожчають на 10%, у 2020 році — на 11%, а у 2021 році — на 20%.

Електроенергія здорожчає на 22,5% у 2019 році, на 15% — у 2020 році та на 12,5% у 2021 році.

Прогноз індексу цін наводиться у порівнянні цін грудня до грудня попереднього року, повідомляє "Укрінформ" з посиланням на макроекономічний прогноз МЕРТ.

Нагадаємо, що розрахунки населення за електроенергію і тепло в 2017 році зросли на 4 і 7% відповідно.