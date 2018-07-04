НОВИНИМіністерство економічного розвитку та торгівлі України прогнозує, що до 2021 року житлово-комунальні тарифи в Україні дорожчатимуть щороку, на різні види послуг від 10 до 22%.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Прогноз МЕРТ: Комунальні послуги дорожчатимуть ще три роки
У держбюджеті на 2018 рік передбачені видатки на субсидії та комунальні пільги у розмірі 71 млрд грн
Фото: rian.com.ua
За прогнозами Мінекономіки, природний газ протягом наступних трьох років дорожчатиме щороку на 20%.
Гаряча вода та опалення у 2019 році подорожчають на 10%, у 2020 році — на 11%, а у 2021 році — на 20%.
Електроенергія здорожчає на 22,5% у 2019 році, на 15% — у 2020 році та на 12,5% у 2021 році.
Прогноз індексу цін наводиться у порівнянні цін грудня до грудня попереднього року, повідомляє "Укрінформ" з посиланням на макроекономічний прогноз МЕРТ.
Нагадаємо, що розрахунки населення за електроенергію і тепло в 2017 році зросли на 4 і 7% відповідно.
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07 04 2018 11:21 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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