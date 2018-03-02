Прокуратура Криму перевіряє причетність Портнова до анексії півострова
Про це в ефірі "Громадського радіо" повідомив заступник прокурора АРК Олександр Удовиченко.
За словами Удовиченка, приводом для початку перевірки стали так звані "плівки Глазьєва".
"Плівки - це матеріали кримінальної справи, яка, за моєю інформацією, розслідується іншим підрозділом органів прокуратури. Не прокуратурою АР Крим. Однак ми, звичайно, перебуваємо в стані постійного моніторингу ЗМІ, і будь-яка інформація щодо півострова Крим, осіб, пов’язаних або, можливо, причетних до його окупації, тих процесів, які відбуваються зараз, все це нами моніториться. При виявленні такої інформації вона моментально перевіряється шляхом слідчих дій в тому чи іншому кримінальному провадженні. Інформація, про яку ви сказали (що Портнов був автором постанови Верховної Ради Криму під час початку окупації півострова, - ред.), потрапила в поле нашого зору. Ми зараз проводимо процесуальні дії, спрямовані на те, щоб її або підтвердити, або спростувати", - зазначив він.
Зауважимо, на сайті "Цензор.НЕТ" з'явилася інформація, що проект постанови Верховної Ради Криму під час початку російської окупації в 2014 році готував тодішній заступник глави Адміністрації президента Андрій Портнов.
Нібито доказом цього є телефонна розмова між радником президента РФ Сергієм Глазьєвим і якимось "Володимиром Андрійовичем", яка була записана українською розвідкою 1 березня 2014 року і оприлюднена прокурорами під час засідання Оболонського суду у справі про держзраду екс-президента України Віктора Януковича. У ній зокрема Глазьєв повідомляє співрозмовнику, що Верховна Рада АРК має ухвалити якусь постанову, яку підготував Андрій Портнов, і пояснює, що потрібно ухвалити цей документ, "щоб було зрозуміло, що не вся Україна хоче підписувати угоду про асоціацію з Євросоюзом".
За даними видання, прокурори не ідентифікували співрозмовника Глазьєва "Володимира Андрійовича", але голос цієї людини дуже схожий на голос Володимира Андрійовича Константинова (так званий "голова державної ради Республіки Крим").
Нагадаємо, у березні минулого року Генеральна прокуратура зняла арешт з рахунків і закрила кримінальне провадження проти колишнього першого заступника глави Адміністрації президента Андрія Портнова у частині підозри у привласненні коштів.
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