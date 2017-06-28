Прокуратура розслідує сутичку ветеранів АТО і поліції на Кіровоградщині

Досудове розслідування триває та перебуває на контролі керівництва прокуратури області

Прокуратура Кіровоградської області проводить розслідування за фактом перевищення повноважень службовими особами ГУ Нацполіції у Кіровоградській області, спецпідрозділу Нацполіції "КОРД" та Нацгвардії України під час забезпечення громадського порядку у с. Бережинка.

Про це 28 червня повідомили у прес-службі прокуратури Кіровоградської області.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 365 КК України.

"Встановлено, що працівниками поліції та нацгвардійцями проводилися заходи щодо забезпечення правопорядку навколо спірного майна агропідприємства у с. Бережинка та виявлено на території агропідприємства представників громадської організації "Внутрішній корпус батальйону Донбас", – йдеться в повідомленні.

Під час з’ясування дійсної мети прибуття та законності дій цих осіб, якими на той момент не було надано будь-яких угод на здійснення охоронної діяльності та підтвердження власних повноважень, підстав перебування їх на території підприємства, виникла сутичка між правоохоронцями та представниками громадської організації. Внаслідок сутички поліцейські застосували фізичний вплив та спричинили тілесні ушкодження декільком особам.

"Слідчі прокуратури проводять необхідні першочергові слідчі дії, за всіма фактами заподіяння тілесних ушкоджень призначено судово-медичні експертизи. Досудове розслідування триває та перебуває на контролі керівництва прокуратури області", – зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, 26 червня стало відомо, що жителі села Бережинка в Кіровоградській області відбили атаку рейдерів на місцеву ферму.

Поліція затримала декілька десятків ветеранів АТО, зокрема одного з командирів батальйону "Донбас", які начебто намагалися допомогти місцевому фермеру запобігти рейдерському захопленню його підприємства.

Сьогодні, 28 червня, громада села Бережинка Кіровоградської області вимагала відставки керівника обласної поліції Кіровоградщини та висловила довіру ГО "Внутрішній корпус батальйону "Донбас".