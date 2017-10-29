Прокуратура відкрила провадження щодо захоплення військової частини в Одесі Про подробиці та обставини інциденту буде повідомлено 30 жовтня

Військова прокуратура Південного регіону України розслідує спробу незаконного захоплення частини території військової частини А-3571 - одеського "Шкільного аеродрому".

Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ

Про це повідомила керівник прес-служби Військової прокуратури Південного регіону України Яна Стекачова, пише "Укрінформ". "Прокуратура відкрила кримінальне провадження за ознаками злочину проти встановленого порядку несення військової служби, відповідно до ст. 418 (порушення статутних правил вартової служби чи патрулювання) Кримінального кодексу України", – зазначила Стекачова. Про подробиці та обставини інциденту буде повідомлено 30 жовтня. Нагадаємо, в Міноборони вважають, що в неділю було скоєно рейдерський напад на території військової частини А-3571 (військового "Шкільного аеродрому") в Одесі Раніше радник голови поліції Одещини Руслан Форостяк спростував спробу рейдерського захоплення військової частини під Одесою.

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