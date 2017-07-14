Прокуратура звинувачує Клименка у розкраданні $788 млн

Військова прокуратура встановила, що екс-міністр доходів і зборів Олександр Клименко шляхом використання схеми з податковими майданчиками вкрав $788 млн.

Слідство встановило, що впродовж 2011-2013 років ці кошти з метою легалізації були виведені на ряд офшорів на Кіпрі та в Ліхтенштейні, зареєстрованих на батька Клименко, повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос на брифінгу.

Ці гроші поверталися на рахунки групи компаній Unison брата і батька Клименко, а також медіа-холдингу "Вести" і ще двох компаній з управління активами.

За словами Матіоса, кошти, зокрема, використовувалися для обслуговування сім'ї Віктора Януковича.

За ці гроші Unison купила 78 елітних квартир в Києві, Одесі, Донецьку, 28 офісних приміщень, п'ять будинків, 41 паркомісць, 11 земділянок в Києві і області, Одесі та Донецьку, 23 елітних автомобіля, три поверхи ТЦ "Гулівер" в Києві і тисячу залізничних вагонів.

Засоби від використання цих вагонів "до сьогоднішнього дня", як зазначив Матіос, були основним джерелом фінансування медіа-холдингу "Вести".

Нагадаємо, що головна військова прокуратура разом із Національною поліцією проводить 183 обшуки в приміщеннях, які належать екс-міністру з доходів і зборів Олександру Клименку.