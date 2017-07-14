В офісах Клименка та в редакції "Вестей" обшуки, - ОНОВЛЕНО

Обшуки проводяться в офісних приміщеннях, які належать компанії "Юнісо

Головна військова прокуратра разом із Національною поліцією проводить комплекс обшуків в приміщеннях, які належать екс-міністру з доходів і зборів Олександру Клименку.

"Ми проводимо комплекс обшуків майна і приміщень, які належать Клименку. Проводимо спільно з Нацполіцією", - зазначив він."Це вже друга хвиля", - повідомив заступник Генпрокурора – головний військовий прокурор Анатолій Матіос, інформує "Українська правда".

Він уточнив, що обшуки проводяться в офісних приміщеннях, які належать компанії "Юнісон".

Фото:ФБ ВАЛЕРІЙ КАЛНИШ/VSEVOLOD KORNIEIEV

Матіос також уточнив, що обшуки проводяться не лише в офісних приміщеннях "Гулівер" в центрі Києва, а і за іншими адресами.

"На жаль, сьогодні нельотна погода", - зазначив він і на уточнення сказав, що згодом спільно з головою Нацполіції проведе брифінг.

Фото:ФБ ВАЛЕРІЙ КАЛНИШ/VSEVOLOD KORNIEIEV

У свою чергу видання "Весті" повідомляє, що силовики прийшли у редакції газети та радіо, які розміщенв в "Гулівері".

"Наразі робота редакційного офісу заблокована", - зазначається в повідомленні.

На фото з-під будівлі "Гулівер" видно, що Матіос перебуває на місці події.

Оновлення: Правоохоронці проводять 183 обшуки в приміщеннях, які належать екс-міністру з доходів і зборів Олександру Клименку.

Головний військовий прокурор Анатолій Матіос пояснив, що правоохоронні органи проводить "другу хвилю" реалізації у справі злочинної організації екс-президента Віктора Януковича-Клименка.

"Зараз проводиться 183 обшуки в приміщеннях, які належать екс-міністру Клименку. У тому числі в офісному центрі "Гулівер" у місті Києві, декілька поверхів якого є власністю екс-міністра та членів його родини", - наголосив Матіос.

За його словами, робота журналістів "Радіо Вєсти", які входять до медіа-холдингу Клименка та групи компаній "Юнісон", не припинилася.

Нагадаємо, головна військова прокуратура ГПУ повідомила про підозру екс-міністру доходів і зборів України Олександру Клименку.

У Міністерстві внутрішніх справ (МВС) підбили проміжні підсумки масштабної антикорупційної спецоперації у справі про податкові майданчики, пов'язані з екс-міністром доходів і зборів Олександром Клименком.

Зазначимо, поліція зібрала докази, що податкова служба за керівництва Олександра Клименка завдала державі збитків через ненадходження до бюджету податків на суму 95,921 млрд гривень.

24 травня по всій Україні пройшли затримання верхівки колишнього Міністерства доходів і зборів. У спецоперації задіяли 1700 поліцейських і 500 військових прокурорів, вони провели 454 обшуки в 15 областях.