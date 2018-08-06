Прокурор Руслан Кравченко оцінив допит екс-охоронця Януковича

"Він плутається або не пам'ятає, або просто бреше"

Оболонський райсуд Києва оголосив перерву в розгляді справи про державну зраду екс-президента Віктора Януковича до 21 червня.

Прокурор Руслан Кравченко, коментуючи сьогоднішні свідчення екс-начальника штабу охорони Януковича Володимира Павленка, зазначив, що цей свідок захисту у своїх показах був "нещирим".

"Ми вважаємо, що в своїх показах свідок нещирий. Він плутається або не пам'ятає, або просто бреше, на нашу думку. Дуже багато його показань не збігаються з показами інших свідків, тому ми уточнюємо всі деталі", - сказав Кравченко.

У 2014 році в Харкові радикально налаштовані особи планували вбити екс-президента Януковича із залученням зброї та "спалити живцем" за допомогою "коктейлів Молотова", - заявив у Оболонському суді міста Києва екс-начальник штабу охорони колишнього президента України Віктора Януковича Володимир Павленко.

"Від працівника СБУ надійшла інформація, що в Харків прибули радикали цілими групами. Частина груп знаходиться вже в залі, частина біля екрана на вулиці - зібралося близько 3 тисяч чоловік, в основному партія "Свобода" та прихильники. Планувалося вбивство президента з вогнепальної зброї. І якби від першої групи ми б врятували, то потім на вулиці його б розстріляли. Потім планували закидати "коктейлями Молотова" кортеж президента і заживо спалити", - стверджує Павленко. На запитання судді Владислава Дев'ятка, хто саме повідомив інформацію про можливий напад на Януковича у Харкові, свідок відмовився називати імена конкретних осіб, але запевнив, що цю інформацію повідомив співробітник СБУ. Суддя Дев'ятко зазначив, що суд врахує цю відмову Павленка відповідати на ці питання. Павленко розповів, що команда прийняла рішення перелетіти до Донецька, однак на підльоті до міста диспетчер повідомив, що літак мусить розвернутись назад до Харкова, "інакше буде залучена бойова авіація". Також Павленко стверджує, що перед тим, як вирушити з Києва, Янукович отримав інформацію, що опозиційний штаб планував захопити резиденцію в Межигір'ї: "Стягнути хотіли 10 тисяч чоловік. Там були бойовики, серед них озброєні, важка техніка. Президент володів цією інформацією, він зрозумів, що будуть жертви, і вирішив рушити до Харкова, щоб уникнути цього".

Нагадаємо, 29 червня 2017 року Оболонський районний суд ухвалив рішення щодо проведення спеціального судового провадження щодо Януковича.

За даними Генпрокуратури, Януковича підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисних діях, вчинених з метою змін меж території та державного кордону України), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України