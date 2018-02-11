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Прокурор Іспанії вимагає до 25 років тюрми для колишніх лідерів Каталонії

Суд, однак, не розглядатиме справу колишнього глави регіону Карлеса Пучдемона, який втік до Бельгії, а також семи інших політиків, що покинули Іспанію, намагаючись уникнути арешту
Прокурор Іспанії вимагає засудити на тривалі тюремні терміни дев'ятьох колишніх високопоставлених чиновників Каталонії, які брали участь в організації референдуму про незалежність автономії.
Прокурор Іспанії вимагає до 25 років тюрми для колишніх лідерів Каталонії Фото: Reuters

Прокурор зажадав 25 років тюремного ув'язнення для колишнього віце-президента уряду Каталонії і лідера партії ERC Оріола Хункераса. Його звинувачують в організації повстання, незаконному привласненні державних коштів та непокорі, повідомляє La Vanguardia.

Для інших восьми каталонських політиків він рекомендував вироки від 7 до 17 років ув'язнення за тими ж звинуваченнями. Максимальний термін за висунутими звинуваченнями становить 30 років в'язниці.

Але державний прокурор (окрема посада, яка призначається урядом), який також бере участь в судовій справі, заявив, що звинувачення в повстанні слід зменшити до заколоту, і що він буде домагатися максимальних термінів покарання в 12 років.

Дев'ять політиків перебувають у в'язниці в очікуванні суду. Команда їхніх адвокатів повинна представити суду свою позицію в найближчі кілька тижнів, і розгляд, як очікується, почнеться в січні.

У справі також проходять ще дев'ять осіб, які не були поміщені у в'язницю до судового розгляду.

Нагадаємо, уряд Іспанії не затвердив новий каталонський уряд, що означає продовження прямого управління Каталонією з Мадрида.

 
 
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02 11 2018 15:30
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