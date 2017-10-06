"Прощай, немытая Россия", – Порошенко

З нагоди старту безвізового режиму з ЄС Президент України Петро Порошенко звернувся до Росії та росіян

Президент України Петро Порошенко заявив про остаточний розрив із Росією.

Про це Петро Порошенко сказав під час урочистого заходу в Києві з нагоди запровадження безвізового режиму з ЄС.

"Насправді це набагато більше, ніж початок нового року, бо ми з вами, український народ і вся Україна вступаємо в іншу історичну епоху. Ця подія знаменує остаточний розрив нашої держави з російською імперією, а українського демократичного світу – з авторитарним "руським миром", – сказав президент.

Далі він процитував поезію російського поета Михайла Лермонтова: "Прощай, немытая Россия, Страна рабов, страна господ, И вы, мундиры голубые, И ты, им преданный народ".

"Я окремо хочу звернутися до тих росіян, які в умовах жорсткої імперської диктатури знаходять в собі мужність засуджувати російську агресію проти України, знаходять мужність вимагати демократичних прав і свобод", – додав глава держави.

Президент України нагадав слова іншого російського поета Олександра Пушкіна, замінивши, щоправда, слово "наши" на "ваши":

"Товарищ, верь: взойдет она, звезда пленительного счастья. Россия вспрянет ото сна, и на обломках самовластья напишут ваши имена".

Нагадаємо, Президент Петро Порошенко разом з представником ЄС в Україні Хюгом Мінгареллі запустив символічний "таймер", який відрахує останні години перед стартом безвізого режиму з ЄС.

Також Порошенко повідомив, що українська сторона веде перемовини з Європейським Союзом про скасування плати за мобільний роумінг.