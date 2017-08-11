Протести в Каталонії: заблоковано більше півсотні шляхів
Страйкарі заблокували автомобільні та залізничні шляхи, а також ключові автобани. За даними інформагенції AFP, загалом у Каталонії заблокувано понад 50 шляхів. Наразі достеменно невідомо, скільки людей не змогли потрапити на роботу через акції. Деякі протестувальники вийшли на вулиці під прапорами Каталонії та з банерами, що закликають звільнити заарештованих членів розпущеного каталонського уряду.
Формально профспілки закликали людей відстоювати свої трудові права у зв'язку з тим, що Мадрид вирішив полегшити вихід бізнесу з Каталонії - перенесення штаб-квартир компаній до інших регіонів, пише AFP. До того ж, іспанське законодавство забороняє влаштовувати страйки з політичних мотивів. Однак на тлі політичної кризи в Іспанії, розпуску каталонської влади, арештів членів колишнього уряду і прямого управління, яке Мадрид запровадив у Каталонії, страйк припав на "чутливий політичний момент", пише AP.
Дві головні профспілки Іспанії - CCOO та UGT - акції не підтримали. У порівнянні з масовим страйком, який відбувся в Каталонії 3 жовтня - після референдуму про незалежність від Іспанії, - у Барселоні до акцій приєдналися менше людей, передає AFP.
Нагадаємо, Конституційний суд Іспанії у середу скасував односторонню декларацію незалежності Каталонії, затверджену парламентом автономії 27 жовтня.
Раніше Бельгійський суд прийняв рішення про умовне звільнення екс-глави Каталонії Карлеса Пучдемона та ще чотирьох колишніх членів уряду регіону.
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