Протести в Каталонії: заблоковано більше півсотні шляхів

У Каталонії в середу, 8 листопада, розпочався регіональний страйк. До участі в акції закликала профспілка та громадські організації, які виступають за незалежність регіону від Іспанії.

Страйкарі заблокували автомобільні та залізничні шляхи, а також ключові автобани. За даними інформагенції AFP, загалом у Каталонії заблокувано понад 50 шляхів. Наразі достеменно невідомо, скільки людей не змогли потрапити на роботу через акції. Деякі протестувальники вийшли на вулиці під прапорами Каталонії та з банерами, що закликають звільнити заарештованих членів розпущеного каталонського уряду.

Формально профспілки закликали людей відстоювати свої трудові права у зв'язку з тим, що Мадрид вирішив полегшити вихід бізнесу з Каталонії - перенесення штаб-квартир компаній до інших регіонів, пише AFP. До того ж, іспанське законодавство забороняє влаштовувати страйки з політичних мотивів. Однак на тлі політичної кризи в Іспанії, розпуску каталонської влади, арештів членів колишнього уряду і прямого управління, яке Мадрид запровадив у Каталонії, страйк припав на "чутливий політичний момент", пише AP.

Дві головні профспілки Іспанії - CCOO та UGT - акції не підтримали. У порівнянні з масовим страйком, який відбувся в Каталонії 3 жовтня - після референдуму про незалежність від Іспанії, - у Барселоні до акцій приєдналися менше людей, передає AFP.

Нагадаємо, Конституційний суд Іспанії у середу скасував односторонню декларацію незалежності Каталонії, затверджену парламентом автономії 27 жовтня.

Раніше Бельгійський суд прийняв рішення про умовне звільнення екс-глави Каталонії Карлеса Пучдемона та ще чотирьох колишніх членів уряду регіону.