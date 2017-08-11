Іспанський суд скасував односторонню декларацію незалежності Каталонії

Суд також вирішив примусово стягнути штрафи у розмірі 12 тисяч євро на день, накладені на членів виборчої комісії Жозе Марію Жове та Розу Марію Відаль

Конституційний суд Іспанії у середу скасував односторонню декларацію незалежності Каталонії, затверджену парламентом автономії 27 жовтня.

Суд також вирішив примусово стягнути штрафи у розмірі 12 тисяч євро на день, накладені на членів виборчої комісії Жозе Марію Жове та Розу Марію Відаль. Про це повідомляє El Pais.

У рішення суд повідомив прокуратурі, що спікер каталонської палати Карме Форкадель та члени парламенту Анна Сімо та Хосе Марія Еспехо продовжують не дотримуватися рішень суду.

Суд раніше уже скасував закон про референдум щодо самовизначення Каталонії, який став підставою для проведення незаконного плебісциту 1 жовтня.

Нагадаємо, Бельгійський суд прийняв рішення про умовне звільнення екс-глави Каталонії Карлеса Пучдемона та ще чотирьох колишніх членів уряду регіону.

Пучдемон і кілька колишніх урядовців Каталонії здалися в Брюсселі бельгійській поліції.

Раніше, 3 листопада, прокуратура Бельгії отримала ордер на арешт Пучдемона, спрямований владою Іспанії.

Нагадаємо, що парламент Каталонії проголосував за оголошення незалежності від Іспанії. Рішення підтримали 70 депутатів, проти голосували 10. Опозиція бойкотувала голосування. У свою чергу Кабінет міністрів Іспанії розпустив парламент і уряд Каталонії, призначивши позачергові вибори на 21 грудня.

Як повідомлялося, суддя Національної судової палати Іспанії наказав посадити вісьмох членів відстороненого Женералітата Каталонії без права застави. Членів уряду Каталонії звинувачують в заколоті, повстанні проти уряду, розкраданні державних коштів та інших злочинів.