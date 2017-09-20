Проти Холодницького відкрили дисциплінарну справу за бездіяльність - ЦПК

Щодо керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького відкрили дисциплінарне провадження за фактом прострочення подання адміністративного позову.

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів порушила справу після скарги центру на бездіяльність Холодницького, повідомляє Центр протидії корупції.

"Керівник САП прострочив подання адміністративного позову до Мінекології та Держгеонадр, чим допоміг бенефіціарному власнику приватної газовидобувної компанії Burisma Group – Миколі Злочевському зберегти контроль над українськими родовищами", - зазначає ЦПК.

За словами юриста ЦПК Олени Щербан, Холодницький звернувся до суду з позовом проти Міністерства екології щодо повернення надр у державну власність через вісім місяців, хоча законом обмежений термін подання судового позову шістьома місяцями.

"Відтепер, шанси повернути ці родовища державі найближчим часом фактично нульові, натомість вони і надалі успішно будуть використовуватися для збагачення колишнього міністра екології", – додала вона.

Нагадаємо, що Генеральна прокуратура закрила кримінальну справу стосовно колишнього міністра екології та природних ресурсів Миколи Злочевського. Розшук Злочевського було припинено 27 вересня 2016 року відповідно до постанови Печерського райсуду Києва.

Микола Злочевський втік з України після Революції Гідності. Стосовно нього в 2014 році була порушена кримінальна справа, екс-міністра звинуватили у незаконному збагаченні, зловживанні службовим становищем та заволодінні бюджетними коштам.