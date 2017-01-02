Справу проти екс-міністра Злочевського закрили, - ГПУ

Його підозрювали в розкраданні, відмиванні доходів та ухиленні від сплати податків

Генеральна прокуратура України закрила кримінальне провадження щодо ТОВ ЕСК Еско-Північ, компанії екс-міністра Миколи Злочевського.

Прес-служба відомства повідомила, що збитки державі відшкодовано. В цілому сума сплати до державного бюджету склала 180 млн гривень, зазначили у відомстві.

Раніше екс-міністра екології та природних ресурсів слідство підозрювало в розкраданні, відмиванні доходів та ухиленні від сплати податків (ч. 3 ст. 368-2; ч. 3 ст. 212; ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України).

За результатами попереднього розслідування щодо Злочевського не виявлено порушень податкового законодавства в частині повноти і своєчасності сплати до бюджету податку на доходи фізичних осіб Злочевським. Це підтверджується позаплановою документальною перевіркою Державної податкової інспекції у Шевченківському районі Головного управління Державної фіскальної служби в Києві.

Зазначимо, 25 грудня народного депутата від БПП Ігоря Кононенка помітили в ресторані у Відні в компанії колишнього міністра екології та природних ресурсів Миколи Злочевського. Натомість сам Кононенко запевняє, що не мав зустрічі зі Миколою Злочевським.

Нагадаємо, у вересні Печерський районний суд Києва зобов'язав Генеральну прокуратуру прийняти рішення про припинення розшуку екс-міністра екології та природних ресурсів. До цього Печерський суд заарештував 20 свердловин газодобувної компанії "Еско-Північ", підконтрольної екс-міністру екології.

ГПУ проводила розслідування щодо присвоєння грошових коштів посадовими особами "Укргазвидобування" протягом 2010-2014 років під час виконання договорів про спільну діяльність. У цій справі підозрюють в ухиленні від сплати податків посадових осіб компаній з групи Burisma, яка належить Злочевському.

Генпрокуратура оголосила в розшук екс-міністра екології Злочевського 16 січня 2015 року.