Причиною пожежі у "Вікторії" могла бути несправність електроприладів у кімнаті виховательки, - ДСНС

Геннадій Зубко заявив, що рятувальники отримали виклик тільки через 45 хвилин після початку пожежі

Державна служба з надзвичайних ситуацій вважає ймовірною причиною пожежі в дитячому таборі "Вікторія" в Одесі несправність електроприладів в кімнаті виховательки.

Про це заявив начальник Головного управління ДСНС в Одеській області Віктор Федорчак в ході засідання оперативного штабу ДСНС, інформують "Українські Новини".

"Найбільш ймовірною причиною пожежі може бути аварійний режим роботи електроприладів, що знаходяться в житловій кімнаті №4 на 1-му поверсі того ж будинку. В цій кімнаті проживала вихователька", - сказав Федорчак.

Він додав, що новітня звуко-світлова протипожежна сигналізація, яка була встановлена ​​у "Вікторії" минулого року під час дорогого ремонту, на момент пожежі була відключена.

Загальна площа пожежі склала 560 кв. м. До гасіння було залучено 60 чоловік особового складу та 18 одиниць техніки.

За його словами, гасіння пожежі ускладнювалося поривами вітру, неможливістю забору води з пожежного водоймища, який був заповнений лише на 1/3 та віддаленим розміщенням відповідного джерела води.

Також, віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко під час цього засідання заявив, що рятувальники отримали виклик тільки через 45 хвилин після початку пожежі.

"Фактично 45 хвилин відбувалася пожежа, тільки через 45 хвилин надійшов виклик до органів надзвичайних ситуацій", - обурився Зубко.

Нагадаємо, Одеська місцева прокуратура № 1 спільно з органами поліціі повідомили про підозру директору дитячого спортивно-оздоровчого табору "Вікторія" у порушенні вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель дітей (ч. 2 ст. 270 КК Украіни).

Крім того співробітники поліціі затримали та спільно з прокуратурою повідомили про підозру співробітниці табору, яка за функціональними обов'язками мала відповідати за пожежну безпеку в оздоровчому закладі.

Досудове розслідування у кримінальних провадженнях триває.

У мережі з'явилося відео з нагрудної камери одного з пожежників, які гасили пожежу в дитячому таборі "Вікторія" в Одесі.

Мер Одеси Геннадій Труханов відсторонив від посади директора табору Саркісяна і його заступника, який відповідав за пожежну безпеку закладу.

Директор департаменту освіти Олена Буйневич сама подала у відставку.

Ввечері 16 вересня біля мерії Одеси пройшов мітинг у зв'язку з пожежею в дитячому таборі "Вікторія", активісти штурмували будівлю.