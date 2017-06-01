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Причиною смерті Джорджа Майкла розглядають передозування наркотиками

Наразі проводиться токсикологічна експертиза
Смерть всесвітньо відомого британського співака Джорджа Майкла могла настати від передозування наркотиками.
Причиною смерті Джорджа Майкла розглядають передозування наркотиками Джордж Майкл Фото: Reuters

"Детективи побоюються, що 53-річна зірка, якого знайшли мертвим на Різдво, помер від передозування наркотиків", - йдеться у повідомленні видання The Sun.

Під час розтину тіла музиканта на минулому тижні не вдалося встановити точну причину його смерті. Наразі проводиться токсикологічна експертиза.

Джордж Майкл мав документально підтверджену історію зловживання наркотиками. В 2015 році він проходив курс лікування від кокаїнової залежності.

"Це не означає, що він дійсно помер від наркотиків, однак поки не буде доведено протилежне, не можна виключати цього, потрібно провести розслідування належним чином", - заявило джерело у поліції.

Тим часом на сторінці бойфренда співака Фаді Фаваза у Twitter з'явилися неоднозначні записи про те, що Джордж Майкл нібито намагався накласти на себе руки. «Він мріяв про суїцид щодня, і йому це вдалося зробити», - зазначалось у постах.

Пізніше Фаваз заявив про злом свого акаунта. За його словами, хакери зламали його сторінку і написали від його імені жахливі речі.

Музикант помер в Англії у графстві Оксфордшир минулої неділі. Співробітники поліції, які прибули в його будинок, не знайшли нічого підозрілого.

Менеджер співака Майкл Ліппман повідомив, що причиною смерті Джорджа Майкла стала серцева недостатність. За його словами, музиканта знайшли, коли той "мирно лежав у ліжку".

У 2011 році Джордж Майкл переніс важку форму пневмонії. Повідомлялося, що він був на грані життя і смерті, а через використання апарату штучної вентиляції легенів музикант міг втратити голос.

В останні роки співак не раз ставав героєм скандальних історій через проблеми з наркотиками і навіть отримав невеликий тюремний термін після того, як розбив свою машину, перебуваючи під впливом наркотичних засобів.

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06 01 2017 16:49
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