Прикарпаттю бракує 180 тисяч доз вакцини від дифтерії і правця — МОЗ заперечує дефіцит

Керівництво МОЗ запевнило, що дефіциту вакцин в Україні немає і вони поставлятимуться в області упродовж трьох років безперервно

В Івано-Франківській області бракує 180 тисяч доз вакцини проти дифтерії та правця.

Про це розповів директор департаменту охорони здоров'я Микола Стовбан у четвер, 1 листопада, на селекторній нараді з представниками МОЗ та Центру громадського здоров'я, повідомляють у прес-службі Івано-Франківської ОДА.

Зокрема, посадовець зазначив, що вакцину АКДП у 2018 область не отримувала і користувалася залишками 2017 року. Вакцину КПК було отримано у кількості 29 тис. доз при потребі 60 тис., вакцину АДП 39 тис. доз. Дефіцит вакцини АДП-м складає 180 тис. доз.

У відповідь керівництво МОЗ запевнило присутніх, що дефіциту вакцин в Україні немає і вони будуть поставлятися в області упродовж трьох років безперервно. Також у міністерстві закликали регіони відповідально ставитися до розрахунків потреби вакцин, ефективно розподіляти препарати між лікувальними закладами, стежити за їх наявністю та вчасно звертатися до МОЗ, якщо потрібних вакцин нема.

Нагадаємо, за дев'ять місяців 2018 року в Україні було зареєстровано сім випадків захворювання на дифтерію. У 2017-му – жодного.