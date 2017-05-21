Прикордонники в Болгарії затримали рекордну партію героїну на 30 мільйонів євро, – ВІДЕО
Про це повідомив начальник комісаріату поліції Младен Маринов, пише "Укрінформ".
"При ретельному огляді вантажного автомобіля з іранськими реєстраційними номерами прикордонники виявили 400 пакетів з героїном загальною вагою 423 кг. Транспортний засіб прямував до Нідерландів, а в супровідних документах було зазначено, що автомобіль перевозить облицювальну плитку", – повідомив Маринов.
За попередньою оцінкою правоохоронних органів, вартість вантажу перевищує €30 млн. Героїн, за даними слідчих, призначався для подальшого поширення в країнах Західної Європи.
Проводяться додаткові слідчі заходи для з'ясування всього ланцюжка транзиту наркотиків через територію Болгарії.
Нагадаємо, у Київській області поліцейські затримали чотирьох осіб, які вербували місцевих жителів для переправлення наркотиків до Бразилії.
Співробітники Служби безпеки України припинили в Києві діяльність потужного наркоугруповання, учасники якого контрабандою ввозили кокаїн і психотропи з однієї з країн Євросоюзу.
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