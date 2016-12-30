Прикордонники затримали чоловіка, який хотів вивезти до "ДНР " $60 тис

Чоловік, під час огляду, запропонував прикордонному наряду хабар 8,5 тис. грн та $100

Сьогодні у контрольному пункті в’їзду-виїзду "Майорське" громадянин України, прямуючи до Горлівки, віз кругленьку суму грошей.

Українець їхав автомобілем "Мітсубісі" із Бахмута до Горлівки. Під час заходів перевірки за пропуск автомобіля без проведення огляду чоловік запропонував прикордонному наряду хабар 8,5 тис. грн та $100. На таку пропозицію прикордонники відповіли категоричною відмовою. Про це інформує прес-центр Держприкордонслужби.

Автівку було виведено із загального потоку для проведення поглибленого огляду. В результаті перевірки транспортного засобу, в конструктивних особливостях, були виявлені гроші.

Всього, зі слів водія, він перевозив $60 тис. Про виявлені кошти було повідомлено правоохоронні органи. Проводяться фільтраційні заходи.

Нагадаємо, у червні на державному кордоні співробітники Держприкордонслужби запобігли спробі ввозу в Україну цілого "арсеналу" пропагандистських проросійських матеріалів та військовий однострій.