Прикордонники затримали чоловіка, який хотів вивезти до "ДНР " $60 тис
Українець їхав автомобілем "Мітсубісі" із Бахмута до Горлівки. Під час заходів перевірки за пропуск автомобіля без проведення огляду чоловік запропонував прикордонному наряду хабар 8,5 тис. грн та $100. На таку пропозицію прикордонники відповіли категоричною відмовою. Про це інформує прес-центр Держприкордонслужби.
Автівку було виведено із загального потоку для проведення поглибленого огляду. В результаті перевірки транспортного засобу, в конструктивних особливостях, були виявлені гроші.
Всього, зі слів водія, він перевозив $60 тис. Про виявлені кошти було повідомлено правоохоронні органи. Проводяться фільтраційні заходи.
Нагадаємо, у червні на державному кордоні співробітники Держприкордонслужби запобігли спробі ввозу в Україну цілого "арсеналу" пропагандистських проросійських матеріалів та військовий однострій.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО ЗМІ показали будинок, у якому житиме Обама після президентства, - ФОТО
- ВІДЕО У Південній Кореї сотні тисяч людей вимагають відставки президента, - ВІДЕО
- ФОТО Український спецназ провів у "Борисполі" навчання із затримання "російської мафії", - ФОТО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- В Німеччині поліцейські застрелили мігранта, який напав з ножем на свого сусіда
влажность:
давление:
ветер: