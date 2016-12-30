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Прикордонники затримали чоловіка, який хотів вивезти до "ДНР " $60 тис

Чоловік, під час огляду, запропонував прикордонному наряду хабар 8,5 тис. грн та $100
Сьогодні у контрольному пункті в’їзду-виїзду "Майорське" громадянин України, прямуючи до Горлівки, віз кругленьку суму грошей.
Прикордонники затримали чоловіка, який хотів вивезти до "ДНР " $60 тис Фото: Reuters

Українець їхав автомобілем "Мітсубісі" із Бахмута до Горлівки. Під час заходів перевірки за пропуск автомобіля без проведення огляду чоловік запропонував прикордонному наряду хабар 8,5 тис. грн та $100. На таку пропозицію прикордонники відповіли категоричною відмовою. Про це інформує прес-центр Держприкордонслужби.

Автівку було виведено із загального потоку для проведення поглибленого огляду. В результаті перевірки транспортного засобу, в конструктивних особливостях, були виявлені гроші.

Всього, зі слів водія, він перевозив $60 тис. Про виявлені кошти було повідомлено правоохоронні органи. Проводяться фільтраційні заходи.

Нагадаємо, у червні на державному кордоні співробітники Держприкордонслужби запобігли спробі ввозу в Україну цілого "арсеналу" пропагандистських проросійських матеріалів та військовий однострій.

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30 12 2016 15:14
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