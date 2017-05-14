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Примусової евакуації із зони АТО не буде, – Порошенко

Президент зазначив, що не бачить необхідності організовувати примусову евакуацію
Примусово людей із зони проведення антитерористичної операції не евакуйовуватимуть.
Примусової евакуації із зони АТО не буде, – Порошенко Петро Порошенко. Фото: скріншот

Про це повідомив Президент України Петро Порошенко на великій прес-конференції 14 травня в Києві, відповідаючи на запитання, чи планується евакуація людей, зокрема, з Авдіївки.

"Ніякої примусової евакуації не буде. Лише добровільно", – наголосив глава держави.

Він зазначив, що не бачить необхідності організувати примусову евакуацію.

"Якщо ми тікаємо від обстрілів, то дальність обстрілів, які мають на озброєнні російські війська, на сьогоднішній день, із систем залпового вогню перевищує 130 і 140 км (СЗВ "Торнадо"). Куди ж евакуювати? Я вважаю, ми маємо діяти з точністю до навпаки: зупинити вогонь", – зазначив Порошенко.

Президент наголосив, що під час зимових подій в Авдіївці, коли через обстріл бойовиків місто залишилося без світла, тепла і води, пропозицією про добровільну евакуацію скористалися тільки 126 дітей, інші залишилися.

Нагадаємо, внаслідок обстрілу бойовиками приватного сектору Авдіївки  ввечері 13 травня загинули четверо мирних мешканців і один отримав важкі поранення. Обстріл кваліфіковували як теракт.

Президент України Петро Порошенко заявив, що загибель людей в Авдіївці – це плата за бажання українців бути вільними і європейський вибір України.

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14 05 2017 18:20
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