Загибель людей в Авдіївці є платою за європейський вибір України, - Порошенко

Президент України Петро Порошенко заявив, що загибель людей в Авдіївці - це плата за бажання українців бути вільними і європейський вибір України.

У неділю, 14 травня, Порошенко взяв участь в урочистій церемонії підняття прапора Європейського Союзу з нагоди Дня Європи в Україні, повідомляє сайт Президента.

"Наш рух до Європи підтримується абсолютною більшістю українського народу, і це дає додаткові сили для проведення реформ", - сказав голова держави під час церемонії.

Водночас Президент наголосив, що за свій вибір українці змушені платити високу ціну, і згадав при цьому вчорашній обстріл проросійськими бойовиками мирного населення Авдіївки.

"На жаль, це та ціна, яку сьогодні платить український народ за російську агресію, за наше прагнення і бажання бути вільними", - зазначив Порошенко.



Фото: president.gov.ua

"Вони закохалися в Україну. І впевнений в тому, що наше прагнення рухатися в Європу й інтегруватися в Європу отримало зараз додаткових союзників", - сказав Порошенко.Однак Порошенко переконаний, що тисячі гостей "Євробачення" побачили "справжню, фантастичну Україну, європейських українців, а тому - стануть на підтримку наших проєвропейських прагнень".

Церемонія підняття прапора ЄС відбулася на площі біля будівлі Адміністрації президента за участю молодих людей з Києва, Луганська та Львова, які в 2013 році організовували Євромайдан у своїх містах.

Нагадаємо, що внаслідок обстрілу бойовиками приватного сектору Авдіївки загинули четверо мирних мешканців і один отримав важкі поранення.

Згодом голова поліції Донеччини В'ячеслав Аброськін опублікував фото будинку в приватному секторі Авдіївки, на подвір'ї якого в суботу, 13 травня, внаслідок обстрілу загинули четверо мирних мешканців.

Через цю подію Президент Петро Порошенко навіть скасував своє перебування на фіналі пісенного конкурсу "Євробачення" у суботу.