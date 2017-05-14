Загибель людей в Авдіївці є платою за європейський вибір України, - Порошенко
У неділю, 14 травня, Порошенко взяв участь в урочистій церемонії підняття прапора Європейського Союзу з нагоди Дня Європи в Україні, повідомляє сайт Президента.
"Наш рух до Європи підтримується абсолютною більшістю українського народу, і це дає додаткові сили для проведення реформ", - сказав голова держави під час церемонії.
Водночас Президент наголосив, що за свій вибір українці змушені платити високу ціну, і згадав при цьому вчорашній обстріл проросійськими бойовиками мирного населення Авдіївки.
"На жаль, це та ціна, яку сьогодні платить український народ за російську агресію, за наше прагнення і бажання бути вільними", - зазначив Порошенко.
Фото: president.gov.ua
"Вони закохалися в Україну. І впевнений в тому, що наше прагнення рухатися в Європу й інтегруватися в Європу отримало зараз додаткових союзників", - сказав Порошенко.Однак Порошенко переконаний, що тисячі гостей "Євробачення" побачили "справжню, фантастичну Україну, європейських українців, а тому - стануть на підтримку наших проєвропейських прагнень".
Церемонія підняття прапора ЄС відбулася на площі біля будівлі Адміністрації президента за участю молодих людей з Києва, Луганська та Львова, які в 2013 році організовували Євромайдан у своїх містах.
Нагадаємо, що внаслідок обстрілу бойовиками приватного сектору Авдіївки загинули четверо мирних мешканців і один отримав важкі поранення.
Згодом голова поліції Донеччини В'ячеслав Аброськін опублікував фото будинку в приватному секторі Авдіївки, на подвір'ї якого в суботу, 13 травня, внаслідок обстрілу загинули четверо мирних мешканців.
Через цю подію Президент Петро Порошенко навіть скасував своє перебування на фіналі пісенного конкурсу "Євробачення" у суботу.
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