Принцеса Данії одягла на офіційний прийом українську вишиванку за $1 тис.

Кронпринцеса Данії Марі Кавальє одягла темну вишиту сукню за $1 тис. від українських модельєрів.

Знімки Марі в традиційному вбранні українців були зроблені під час зустрічі з шведським принцем Даніелем і принцесою Вікторією на борту королівської яхти Dannebrog в Стокгольмі, - повідомляє Новое Время.

Мері вибрала популярне нині плаття-вишиванку бренду March 11, який був створений двома українськими дизайнерами Світланою Головченко і Робертом Міщенком.

Як повідомляють ЗМІ, вартість вишиванки перевищує $1 тис.

Фото: nv.ua

Власники бренду - пара українських дизайнерів Світлана Головченко та Роберт Міщенко. Зараз вони проживають у Нью-Йорку й створюють колекції традиційних українських вишиванок, які користуються великою популярністю серед відомих людей.

Фото: nv.ua