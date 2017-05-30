IGOOD DEAL НОВИНИКронпринцеса Данії Марі Кавальє одягла темну вишиту сукню за $1 тис. від українських модельєрів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Принцеса Данії одягла на офіційний прийом українську вишиванку за $1 тис.
Данська принцеса вибрала для офіційного прийому українську вишиванку бренду March 11
Фото: @crownprincely / Twitte
Знімки Марі в традиційному вбранні українців були зроблені під час зустрічі з шведським принцем Даніелем і принцесою Вікторією на борту королівської яхти Dannebrog в Стокгольмі, - повідомляє Новое Время.
Мері вибрала популярне нині плаття-вишиванку бренду March 11, який був створений двома українськими дизайнерами Світланою Головченко і Робертом Міщенком.
Як повідомляють ЗМІ, вартість вишиванки перевищує $1 тис.
Фото: nv.ua
Власники бренду - пара українських дизайнерів Світлана Головченко та Роберт Міщенко. Зараз вони проживають у Нью-Йорку й створюють колекції традиційних українських вишиванок, які користуються великою популярністю серед відомих людей.
Фото: nv.ua
Нагадаємо, у неділю, 28 травня, у столиці Великобританії пройшов масштабний щорічний Марш вишиванки.
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30 05 2017 15:44
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