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Припинення випуску дрібних монет не вплине на інфляцію, - НБУ

Більшість торгових мереж, так само, як і ринки, вже давно виробили та впровадили власні правила округлення
Національний банк вважає, що припинення випуску дрібних монет не вплине на цінову динаміку в Україні.
Припинення випуску дрібних монет не вплине на інфляцію, - НБУ Фото: charivne.info

Про це заявив заступник директора Департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ Володимир Лепушинський, передає "Укрінформ".

"Ми вважаємо, що будь-який вплив, як прямий, так і опосередкований, на інфляцію буде відсутній", - сказав Лепушинський.

Також представник НБУ зазначив, що більшість торгових мереж, так само, як і ринки, вже давно виробили та впровадили власні правила округлення.

Раніше в офіційній заяві НБУ говорилося про те, що введення правил округлення не матиме ніякого впливу на інфляцію, оскільки мова йде про правила округлення всіх товарів в чеку, а не про ціни індивідуальних товарів.

"З огляду на це, прямого впливу на показники інфляції запропоноване рішення (про припинення карбування монет деяких номіналів - ред) не спричинить. Це також підтверджує досвід таких країн як Данія, Швеція, Норвегія, Угорщина і Чехія", - підкреслили в НБУ.

Нагадаємо, що Національний банк України має намір припинити карбування монет номіналом 1, 2, 5 і 25 копійок.

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17 11 2017 14:58
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