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"ПриватБанк" планують продати впродовж п'яти років, - Данилюк

За словами міністра, ціна продажу банку буде залежати від ситуації, яка буде на ринку на момент продажу
Міністр фінансів Олександр Данилюк заявив, що Стратегія управління державними банками передбачає продаж "Приватбанку" протягом 5 років.
"ПриватБанк" планують продати впродовж п Олександр Данилюк. Фото: president.gov.ua

Про це урядовець повідомив в ході брифінгу в п'ятницю, пишуть "Українські новини".

Згідно з повідомленням Данилюка, Стратегія управління держбанками вже готова і буде затверджена Кабінетом міністрів на наступному тижні або протягом найближчих двох тижнів.

"Вона передбачає передачу "Приватбанку" повністю в приватний сектор протягом 5 років", - сказав міністр.

За його словами, ціна продажу банку буде залежати від ситуації, яка буде на ринку на момент продажу.

Зазначимо, Національний банк 10 січня виділив рефінансування Приватбанкув розмірі 2,3 мільярда гривень.

Раніше Міністерство фінансів завершило четвертий етап додаткової капіталізації Приватбанку. Докапіталізація була проведена шляхом випуску облігацій внутрішньої державної позики на суму 16 млрд гривень в обмін на акції банку.

Загалом у 2017 році "ПриватБанк" зазнав збитків у розмірі 22,966 млрд гривень.

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