Приватні перевізники на Львівщині анулюють пільги на проїзд для пенсіонерів

У Львові та області з 20 січня пенсіонери будуть платити за проїзд в автобусах 100% від вартості квитка.

Рішення про стягнення 100% оплати з пенсіонерів ухвалили автотранспортні підприємства області через погіршення економічної ситуації підприємств і відсутність реальних дій з боку влади для вирішення проблеми, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Львівську обласну організацію Всеукраїнської асоціації пасажирських перевізників.

Крім того, в повідомленні зазначено, що безкоштовний проїзд пенсіонерів встановлено не законами України, а постановою Кабміну. Наразі в області налічується понад 500 тис. пенсіонерів за віком.

В Асоціації зазначають, що інші категорії громадян, які мають право на безкоштовний проїзд відповідно до чинного законодавства, будуть і далі користуватися маршрутками безкоштовно.

Заступник міського голови Львова Сергій Бабак заявив журналістам у п'ятницю, що спрямував до управління Держтрансбезпеки листа з проханням вжити відповідних заходів.

"Львівська міськрада вважає такі дії приватних перевізників порушенням закону", - підкреслив він.

Бабак додав, що на маршрутах, які обслуговує комунальне АТП №1, ніяких змін не передбачається.

Восени 2017 року приватні перевізники ввели 50% оплату за проїзд для пенсіонерів за віком на маршрутах у Львівській області.

Нагадаємо, що проїзд в маршрутках автобусах Києва в черговий раз подорожчав у зв'язку з ростом ціни на паливо.