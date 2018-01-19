Приватні перевізники на Львівщині анулюють пільги на проїзд для пенсіонерів
Рішення про стягнення 100% оплати з пенсіонерів ухвалили автотранспортні підприємства області через погіршення економічної ситуації підприємств і відсутність реальних дій з боку влади для вирішення проблеми, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Львівську обласну організацію Всеукраїнської асоціації пасажирських перевізників.
Крім того, в повідомленні зазначено, що безкоштовний проїзд пенсіонерів встановлено не законами України, а постановою Кабміну. Наразі в області налічується понад 500 тис. пенсіонерів за віком.
В Асоціації зазначають, що інші категорії громадян, які мають право на безкоштовний проїзд відповідно до чинного законодавства, будуть і далі користуватися маршрутками безкоштовно.
Заступник міського голови Львова Сергій Бабак заявив журналістам у п'ятницю, що спрямував до управління Держтрансбезпеки листа з проханням вжити відповідних заходів.
"Львівська міськрада вважає такі дії приватних перевізників порушенням закону", - підкреслив він.
Бабак додав, що на маршрутах, які обслуговує комунальне АТП №1, ніяких змін не передбачається.
Восени 2017 року приватні перевізники ввели 50% оплату за проїзд для пенсіонерів за віком на маршрутах у Львівській області.
Нагадаємо, що проїзд в маршрутках автобусах Києва в черговий раз подорожчав у зв'язку з ростом ціни на паливо.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Заради видобутку вугілля у Німеччині знищили село із стародавнім собором, - ВІДЕО ФОТО
- ФОТО 2017 рік став рекордним для хмарочосів, - ІНФОГРАФІКА ФОТО
- ФОТО Нацгвардія і Міноборони отримали партію бронемашин "Варта", які відправляться в зону АТО, - ФОТО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа