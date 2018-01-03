Пучдемон відмовився керувати Каталонією

Карлес Пучдемон після відсторонення з посади іспанською владою знаходиться в Брюсселі

Колишній глава Каталонії Карлес Пучдемон заявив, що відмовляється брати участь у виборах президента Женералітату Каталонії, і висунув на цю посаду затриманого керівника громадської організації Національна каталонська асамблея Жорді Санчеса.

"Я не буду висувати свою кандидатуру на пост регіонального президента", - цитує BBC заяву Пучдемона.

За його словами, він відмовляється від участі, щоб розблокувати патову ситуацію, яка склалася після проведення референдуму про незалежність Каталонії.

Карлес Пучдемон після відсторонення з посади іспанською владою знаходиться в Брюсселі. Раніше він заявляв, що може керувати регіоном і віддалено за допомогою "новітніх технологій".

Прокуратура Іспанії домоглася загальноєвропейського ордеру на арешт Пучдемона, проте жодна країна не виконала вимогу Іспанії. На батьківщині йому загрожує ув'язнення терміном до 30 років за заколот проти центрального уряду.

Конституційний суд Іспанії раніше постановив, що для обрання главою регіону Пучдемон повинен особисто бути присутнім в парламенті.

Нагадаємо, Пучдемон у листопаді 2017-го втік до Бельгії, побоюючись ув'язнення та звинувачень у заколоті після каталонської кризи та спроби проголосити незалежність регіону. Щодо нього був виданий європейський ордер на арешт, який, утім, у грудні скасували.

Пучдемон наполягає, що зможе керувати урядом регіону на відстані. Проте центральний уряд у Мадриді вже попередив, що продовжить пряме управління регіоном, якщо Пучдемон намагатиметься керувати Каталонією на відстані.

Тим часом іспанська прокуратура знову вимагала ордеру на арешт Пучдемона, оскільки той покинув межі Бельгії і здійснив поїздку до Данії.