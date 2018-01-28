Суд заборонив Пучдемону приносити присягу дистанційно
Про це повідомляє Reuters.
Таким чином суд відхилив пропозицію прихильників Пучдемона принести присягу за допомогою відеозв'язку. Вони також хотіли, щоб екс-президент керував Каталонією віддалено.
Нагадаємо, Пучдемон у листопаді 2017-го втік до Бельгії, побоюючись ув'язнення та звинувачень у заколоті після каталонської кризи та спроби проголосити незалежність регіону. Щодо нього був виданий європейський ордер на арешт, який, утім, у грудні скасували.
Пучдемон наполягає, що зможе керувати урядом регіону на відстані. Проте центральний уряд у Мадриді вже попередив, що продовжить пряме управління регіоном, якщо Пучдемон намагатиметься керувати Каталонією на відстані.
Тим часом іспанська прокуратура знову вимагала ордеру на арешт Пучдемона, оскільки той покинув межі Бельгії і здійснив поїздку до Данії.
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