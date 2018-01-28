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Суд заборонив Пучдемону приносити присягу дистанційно

За позовом уряду Іспанії конституційний суд країни позбавив прихильника незалежності Каталонії Карлеса Пучдемона можливості заочної інавгурації на посаді керівника регіону
Конституційний суд Іспанії ухвалив рішення, що колишній президент Каталонії Карлес Пучдемон може знову обійняти пост глави регіону, тільки якщо він особисто перебуватиме в регіональному парламенті і принесе присягу.
Суд заборонив Пучдемону приносити присягу дистанційно Фото: reuters.com

Про це повідомляє Reuters.

Таким чином суд відхилив пропозицію прихильників Пучдемона принести присягу за допомогою відеозв'язку. Вони також хотіли, щоб екс-президент керував Каталонією віддалено.

Нагадаємо, Пучдемон у листопаді 2017-го втік до Бельгії, побоюючись ув'язнення та звинувачень у заколоті після каталонської кризи та спроби проголосити незалежність регіону. Щодо нього був виданий європейський ордер на арешт, який, утім, у грудні скасували.

Пучдемон наполягає, що зможе керувати урядом регіону на відстані. Проте центральний уряд у Мадриді вже попередив, що продовжить пряме управління регіоном, якщо Пучдемон намагатиметься керувати Каталонією на відстані.

Тим часом іспанська прокуратура знову вимагала ордеру на арешт Пучдемона, оскільки той покинув межі Бельгії і здійснив поїздку до Данії.

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