Путін дозволив ФСБ вилучати у росіян нерухомість

В яких саме випадках спецслужба може вилучати нерухомість, не уточнюється

Президент Росії Володимир Путін надав Федеральній службі безпеки повноваження відбирати у громадян РФ нерухомість.

ФСБ наділяється правом, яке передбачає "прийняття в межах своїх повноважень рішень про вилучення земельних ділянок або розташованої на них нерухомості для державних потреб Російської Федерації", - йдеться у відповідному указі, інформує Еспресо.

У той же час, в яких саме випадках спецслужба може вилучати нерухомість, не уточнюється.

Нагадаємо, сьогодні, 16 травня у російському Волгограді завалилася частина житлового будинку.