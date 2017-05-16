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Путін дозволив ФСБ вилучати у росіян нерухомість

В яких саме випадках спецслужба може вилучати нерухомість, не уточнюється
Президент Росії Володимир Путін надав Федеральній службі безпеки повноваження відбирати у громадян РФ нерухомість.
Путін дозволив ФСБ вилучати у росіян нерухомість Фото: obozrevatel.com

ФСБ наділяється правом, яке передбачає "прийняття в межах своїх повноважень рішень про вилучення земельних ділянок або розташованої на них нерухомості для державних потреб Російської Федерації", - йдеться у відповідному указі, інформує Еспресо.

У той же час, в яких саме випадках спецслужба може вилучати нерухомість, не уточнюється.

Нагадаємо, сьогодні, 16 травня у російському Волгограді завалилася частина житлового будинку.

 
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16 05 2017 19:22
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