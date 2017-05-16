CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПрезидент Росії Володимир Путін надав Федеральній службі безпеки повноваження відбирати у громадян РФ нерухомість.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Путін дозволив ФСБ вилучати у росіян нерухомість
В яких саме випадках спецслужба може вилучати нерухомість, не уточнюється
Фото: obozrevatel.com
ФСБ наділяється правом, яке передбачає "прийняття в межах своїх повноважень рішень про вилучення земельних ділянок або розташованої на них нерухомості для державних потреб Російської Федерації", - йдеться у відповідному указі, інформує Еспресо.
У той же час, в яких саме випадках спецслужба може вилучати нерухомість, не уточнюється.
Нагадаємо, сьогодні, 16 травня у російському Волгограді завалилася частина житлового будинку.
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