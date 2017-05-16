CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ російському Волгограді завалилася частина житлового будинку.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Росії обвалився житловий будинок, - ВІДЕО
Відомо про трьох загиблих
Фото:interfax.ru
Відомо про трьох загиблих, повідомляє "Интерфакс" з посиланням на джерела.
Медики зафіксували травми різного ступеня тяжкості у як мінімум восьми мешканців будинку.
Фото:interfax.ru
Фото:interfax.ru
Один зі співрозмовників агентства розповів про повне руйнування шістнадцяти квартир.
Попередньою причиною події названий вибух побутового газу.
Фото:interfax.ru
Фото:interfax.ru
Нагадаємо, в Ленінградській області обвалилася будівля школи, яку готувалися здати в експлуатацію 1 червня 2017 року.
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