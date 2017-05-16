Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Росії обвалився житловий будинок, - ВІДЕО

Відомо про трьох загиблих
У російському Волгограді завалилася частина житлового будинку.
У Росії обвалився житловий будинок, - ВІДЕО Фото:interfax.ru

Відомо про трьох загиблих, повідомляє "Интерфакс" з посиланням на джерела.

Медики зафіксували травми різного ступеня тяжкості у як мінімум восьми мешканців будинку.

Фото:interfax.ru

Фото:interfax.ru

Один зі співрозмовників агентства розповів про повне руйнування шістнадцяти квартир.

Попередньою причиною події названий вибух побутового газу.

Фото:interfax.ru

Фото:interfax.ru

Нагадаємо, в Ленінградській області обвалилася будівля школи, яку готувалися здати в експлуатацію 1 червня 2017 року.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

16 05 2017 16:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Не шукай мене Вконтакті": для кого зрада, а для кого перемога

"Не шукай мене Вконтакті": для кого зрада, а для кого перемога

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.