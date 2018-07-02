Путін поїде голосувати за себе в Крим, щоб підняти там явку

Приїзд Путіна "підвищить очікування в самому Севастополі, де є дефіцит адміністративних успіхів після 2014 року"

Президент Росії Володимир Путін, який пішов на вибори як самовисуванець, може проголосувати на одній з незаконних виборчих дільниць анексованому Криму.

Про це пише Комерсант.

За словами одного з джерел видання, для голосування Путіну підбирають такий регіон, де можуть виникнути проблеми з явкою.

Експерт каже, що приїзд Путіна "підвищить очікування в самому Севастополі, де є дефіцит адміністративних успіхів після 2014 року".

При цьому інший співрозмовник видання стверджує, що "поїхати в Крим і Севастополь до виборів - правильна ідея, але навряд чи Володимир Путін буде 18 березня не в столиці".

Путін традиційно з 2000 року голосує в Москві. Однак після зміни законодавства у 2017 році росіянам стало легше голосувати за місцем перебування, а не прописки.

Раніше російське видання РБК, посилаючись на джерела в Кремлі, повідомляло, що окупаційна влада Криму хоче наблизити рівень явки на виборах президента РФ і результати голосування за Володимира Путіна до результатів так званого "референдуму 2014 року".

Як відомо, вибори президента РФ відбудуться 18 березня, в четверту річницю анексії Криму.

Нагадаємо, 26 грудня ЦВК РФ дозволив Ксенії Собчак почати виборчу кампанію. Того ж дня Володимира Путіна висунули в президенти за його відсутності.

25 грудня ЦВК Росії прийняла рішення не допустити опозиціонера Олексія Навального до реєстрації як кандидата на президентських виборах 2018 року.